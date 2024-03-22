Є пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що російські окупанти здійснили наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.

"Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни. На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС", - написав він у Facebook.

Як зазначається, у частині регіонів є перебої зі світлом. Наразі енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

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"Складна ніч для енергетики. Новини не дуже будуть", - зазначив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

У ДТЕК додали, що окупанти обстріляли теплоелектростанції та серйозно пошкодили обладнання.

"Серйозно пошкоджено обладнання станцій. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення наслідків та відновлення роботи обладнання. ДТЕК продовжує робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми", - розповіли у компанії.

Ракетна атака на Україну

У ніч на 22 березня та вранці російські окупанти атакували територію України дронами та ракетами.

У Харкові після серії вибухів зникло світло. Крім того, фіксують проблеми з водою. Про проблеми зі світлом повідомляють жителі Хмельниччини та Дніпра. Також є влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Вінниччині.

Окупанти влучили у важливі об'єкти Кривого Рогу. У місті ввели графіки відключення світла

Запорізька атомна електростанція опинилася на межі блекауту. Під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

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