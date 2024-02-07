Високовольтні лінії електропередач працюють в нормальному режимі.

Ранкова ракетна атака РФ не завдала критичних наслідків для стабільної роботи енергосистеми. Однак через пошкодження електромереж є знеструмлення в Києві та Харкові, про це повідомили в "Укренерго".

Зазначається, що через пошкодження двох високовольтних ліній 110 кВ місцевих електромереж в Києві знеструмлено 19 400 споживачів, заклади охорони здоров’я. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Протягом 3-4 годин енергоживлення буде відновлено. В Харкові через пошкодження мереж "Харківобленерго" знеструмлено близько 1000 споживачів.

Водночас, за даними компанії, високовольтні лінії електропередачі "Укренерго" працюють в нормальному режимі.

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Сьогодні станом на 09:30 середи, 7 лютого, рівень споживання електроенергії на 5,8% нижчий за відповідний показник попереднього дня. Причини – під час ракетних атак споживання електроенергії знижується.

Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується, додали в НЕК.

Експорт сьогодні здійснюється в нічні та денні години в Словаччину, Румунію та Молдову. Імпорт електроенергії здійснюється протягом доби з Словаччини, Румунії та Молдови.

Наслідки ракетної атаки 7 лютого

Вранці 7 лютого російській війська завдали масованого ракетного удару по Україні. Сили і засоби протиповітряної оборони збили близько двох десятків російських ракет над Києвом.

Через наслідки масованої атаки в Києві змінено рух громадського транспорту. Затримується рух трамваїв №22, 23, 28, 28-Д, 29, 32, 33, 35. Про це повідомили у КМДА.

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