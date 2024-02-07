Затримується рух тролейбусів та автобусів.

У середу, 7 лютого, через наслідки масованої атаки в Києві змінено рух громадського транспорту. Затримується рух трамваїв №22, 23, 28, 28-Д, 29, 32, 33, 35. Про це повідомили у Telegram-каналі КМДА.

Зазначається, що для зручності пасажирів організовано рух автобусів маршрутом: вул. Милославська – ст. м."Чернігівська".

Трамваї зі ст. м. "Позняки", "Бориспільська", ДВРЗ, ЗЗБК рухаються до ст. м. "Лісова".

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Водночас затримується рух автобусів №6, 33-Т, 63, 118 через перекриття руху транспорту. А на вул. Василя Касіяна/просп. Академіка Глушкова затримується рух тролейбусів №11, 12, 43, 43-К, 45 через відсутність напруги.

Масована атака 7 лютого

Вранці 7 лютого російській війська завдали масованого ракетного удару по Україні. Так, над Києвом та у районі столиці Сили і засоби протиповітряної оборони (ППО) збили близько двох десятків російських ракет.

Внаслідок ранкових ракетних ударів по Києву частина міста залишилася без світла. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у столиці уламками ракет було пошкоджено дві високовольтні лінії.

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