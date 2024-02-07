Росія вдарила по Україні ракетами і дронами вранці 7 лютого / колаж УНІАН, фото ДСНС, скріншот

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку Росії вранці 7 лютого.

"Чергова масована атака проти нашої держави. Шість регіонів були під ударом ворога. Всі наші служби зараз працюють, щоб подолати наслідки цього терору", - наголошується у його записі в Telegram.

Він повідомив, що в Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина, а в Києві постраждали більше двох десятків людей:

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"Станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. У столиці пошкоджено деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити".

Росія вдарила по Україні ракетами і дронами вранці 7 лютого / фото ДСНС

Крім того, президент додав, що дві людини постраждали на Харківщині, врятовано одну людину. 

"Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Обов'язково відповімо Росії - терористи завжди будуть відчувати наслідки своїх дій", - підкреслив президент України і показав фотографії руйнувань.

Росія вдарила по Україні ракетами і дронами вранці 7 лютого / фото ДСНС

Удар РФ по Україні 7 лютого - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про результати роботи по російських ракетах і дронах вранці 7 лютого: знищено 44 цілі, з них-29 ракет та 15 БПЛА.

За даними генерала, під час атаки Росія застосувала 64 засоби повітряного нападу. Серед них: Shahed-136/131, крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, Х-22, крилаті ракети "Калібр", балістичні ракети "Іскандер-М" і зенітні керовані ракети С-300.

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