Під ударом опинилися шість регіонів України.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку Росії вранці 7 лютого.

"Чергова масована атака проти нашої держави. Шість регіонів були під ударом ворога. Всі наші служби зараз працюють, щоб подолати наслідки цього терору", - наголошується у його записі в Telegram.

Він повідомив, що в Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина, а в Києві постраждали більше двох десятків людей:

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"Станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. У столиці пошкоджено деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити".

Крім того, президент додав, що дві людини постраждали на Харківщині, врятовано одну людину.

"Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Обов'язково відповімо Росії - терористи завжди будуть відчувати наслідки своїх дій", - підкреслив президент України і показав фотографії руйнувань.

Удар РФ по Україні 7 лютого - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про результати роботи по російських ракетах і дронах вранці 7 лютого: знищено 44 цілі, з них-29 ракет та 15 БПЛА.

За даними генерала, під час атаки Росія застосувала 64 засоби повітряного нападу. Серед них: Shahed-136/131, крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, Х-22, крилаті ракети "Калібр", балістичні ракети "Іскандер-М" і зенітні керовані ракети С-300.

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