Зокрема, кошти за російську нафту пропонують сплачувати не до бюджету РФ, а на спеціальних рахунки.

Україна працює з партнерами з Європейського Союзу над санкційними моделями, які допоможуть припинити фінансувати війну Російської Федерації проти України.

Про це повідомив у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми працюємо над санкційною моделлю, яка дозволить зупинити Росію, знищити її економічно. Наша головна мета – ембарго на енергоресурси. Якщо ми говоримо про нафтове ембарго, то може бути заборона на купівлю російських ресурсів", - заявив Єрмак.

Також керівник ОП зазначив, що є модель, за якою кошти за поставлену нафту не будуть йти до російського бюджету.

"Залишатимуться на спеціальних рахунках до того моменту, поки Росія не припинить агресію та не виконає всі умови", зауважив він.

На його переконання, таким чином фінансування війни з Україною для Кремля стане неможливим.

"Така ж модель стосується і газу. Її ще називають "іранською". Зараз ЄС розробляє шостий пакет санкцій. І ми працюємо з нашими партнерами, щоб вони розуміли необхідність цих кроків", - сказав Єрмак.

Раніше президент України Володимир Зеленський різко прокоментував відсутність ембарго на російські енергоносії у країнах Європейського Союзу. Він вказав, що світ не розуміє, до якої війни готувалася російська влада.

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