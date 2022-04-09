Це нібито технічне питання.

Угорщина заявила, що покупка російського газу за рублі не порушить санкції, які Європейський Союз наклав на Російську Федерацію. Це нібито внутрішнє технічне питання.

Відповідний коментар дав спікер прем'єр-міністра Угорщини Золтан Ковач в інтерв'ю виданню CNN.

"Не існує єдиної процедури державних закупівель для закупівлі газу і нафти для країн-членів Європейського Союзу, тому Угорщина дотримується контрактів, укладених з Росією стосовно газу і нафти. Згідно з цими контрактами, це технічне питання, в якій валюті ми платимо. Ніякої санкційної політики це не обходить", — повідомив Ковач.

За словами спікера, економіка і населення Угорщини на 85% залежать від російського газу. І зараз у країни немає іншого рішення щодо закупівель енергетичної продукції.

"Ми бачимо дуже сильну риторику з різних куточків ЄС і України, що ми повинні зупинити це, це неможливо", — підсумував Ковач.

Нагадаємо, наприкінці березня Володимир Путін підписав указ про необхідність розплачуватися за російський газ в рублях. Провідні країни Європи відмовилися від цього, пославшись на умови контрактів. А ось прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив готовність розраховуватися з РФ рублями. Після цього президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що таке рішення стане порушенням санкцій ЄС проти Росії.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Угорщина майже ніяк не підтримувала нашу країну. Вона відмовилася від закриття неба, не дозволила транзит військової допомоги Україні через свою територію і виступила проти нафтового ембарго.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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