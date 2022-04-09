Угорщина заявила, що покупка російського газу за рублі не порушить санкції, які Європейський Союз наклав на Російську Федерацію. Це нібито внутрішнє технічне питання.
Відповідний коментар дав спікер прем'єр-міністра Угорщини Золтан Ковач в інтерв'ю виданню CNN.
"Не існує єдиної процедури державних закупівель для закупівлі газу і нафти для країн-членів Європейського Союзу, тому Угорщина дотримується контрактів, укладених з Росією стосовно газу і нафти. Згідно з цими контрактами, це технічне питання, в якій валюті ми платимо. Ніякої санкційної політики це не обходить", — повідомив Ковач.
За словами спікера, економіка і населення Угорщини на 85% залежать від російського газу. І зараз у країни немає іншого рішення щодо закупівель енергетичної продукції.
"Ми бачимо дуже сильну риторику з різних куточків ЄС і України, що ми повинні зупинити це, це неможливо", — підсумував Ковач.
Нагадаємо, наприкінці березня Володимир Путін підписав указ про необхідність розплачуватися за російський газ в рублях. Провідні країни Європи відмовилися від цього, пославшись на умови контрактів. А ось прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив готовність розраховуватися з РФ рублями. Після цього президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що таке рішення стане порушенням санкцій ЄС проти Росії.
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Угорщина майже ніяк не підтримувала нашу країну. Вона відмовилася від закриття неба, не дозволила транзит військової допомоги Україні через свою територію і виступила проти нафтового ембарго.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.