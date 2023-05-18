Європейці вважають, що є більш ефективні способи побороти вплив РФ в атомній сфері.

Європейський союз поки не планує запроваджувати санкції щодо російської державної атомної компанії "Росатом". Про це високопоставлений чиновник ЄС розповів каналу CNN.

За словами посадовця, хоча держави-члени скорочують свою залежність від російської енергетики, ЄС не буде формально вводити санкції проти "Росатому" в майбутньому – одинадцятому за рахунком – пакеті європейських санкцій проти Росії.

Співрозмовник видання зазначає, що Євросоюз не вірить у можливість домогтися незалежності від російських енергоносіїв одними лише санкціями. За його словами, є "інші шляхи для досягнення тієї ж мети".

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Якими шляхами ЄС має намір боротися з цією залежністю від російських енергоносіїв, не уточнюється. Також не вказано, чи є відмова вводити санкції проти "Росатому" солідарною позицією країн ЄС, або ж санкції блокує одна конкретна країна.

Санкції проти Росатома - що відомо

Україна багато місяців домагається введення західних санкцій проти корпорації "Росатом". Аргументом є участь компанії в окупації Запорізької АЕС, а також той факт, що Росатом, ймовірно, допомагає іншим російським держкомпаніям обходити вже введені проти них санкції.

Раніше влада Угорщини відкрито заявляла, що не допустить введення європейських санкцій проти "Росатому". Однією з причин такої позиції є залежність Угорщини від російської допомоги в модернізації єдиної угорської АЕС.

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