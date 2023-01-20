Війна Росії проти України показує, наскільки тісно "Росатом" пов'язаний із російським військово-промисловим комплексом.

Російська держкорпорація з атомної енергетики "Росатом" причетна до постачання російській військовій промисловості компонентів і технологій, а також сировини для ракетного палива.

Про це пише The Washington Post. У листі начальника департаменту "Росатому" від жовтня 2022 року, отриманому українською розвідкою, йдеться про зустріч із Міноборони та представниками оборонно-промислового комплексу Росії.

Згідно з текстом листа, "Росатом" пропонував постачати товари російським військовим частинам і виробникам зброї, які перебувають під санкціями.

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Серед таких оборонних підприємств - виробник ракетних систем "Алмаз-Антей"; виробник некерованих авіабомб і систем залпового вогню НВК "Техмаш"; компанія "Високоточні комплекси", що виробляє ракети "Іскандер"; виробник ракетних установок "Ураган" НВО "Сплав"; державний авіабудівний конгломерат; і кілька російських виробників бронетранспортерів і танків.

До листа, який є в розпорядженні WP, додані докладні описи продукції, доступної для використання російською військовою і оборонною промисловістю.

Згідно з отриманими WP документами, серед товарів, які дочірні компанії "Росатому" запропонували надати російській оборонній промисловості, є оксид алюмінію - важливий компонент ракетного палива. Інші товари включають літій-іонні батареї для танків, систем протиракетної оборони та іншого озброєння; технології 3D-друку; та хімічні сполуки, що застосовуються в авіаційній та ракетній техніці.

Невідомо, які з цих товарів були поставлені російської збройової промисловості. Але в зверненні до "Росатому" з нагоди 15-річчя компанії в грудні президент Росії Володимир Путін похвалив її за "величезний внесок... у розробку передових систем озброєння і військової техніки, і постановку їх на бойове чергування". Міноборони Росії також у офіційних заявах говорило про багаторічну співпрацю щодо "неядерної" зброї з державною атомною корпорацією.

"Росатом" у відповіді на запит про коментар, заявив WP, що "всі твердження у вашому запиті повністю не відповідають дійсності".

Митні дані, надані вашингтонським офісом Центру досліджень в області нерозповсюдження ім. Джеймса Мартіна, свідчать, що принаймні одна дочірня компанія "Росатома", Renera, імпортувала компоненти літій-іонних акумуляторів з Південної Кореї на суму не менше 1 мільйона доларів з початку війни в Україні.

Видання зазначає, що "Росатом" довгий час позиціонував себе як цивільна організація, що експлуатує атомні електростанції в комерційних партнерствах по всьому світу, попри свою роль у розробці ядерної зброї для Росії.

Але війна Росії проти України демонструє, наскільки тісно компанія, до правління якої входять нинішні та колишні високопосадовці з російських служб безпеки, пов'язана з її військово-промисловим комплексом.

"Якщо "Росатом" надає підтримку російській військовій промисловості, це підлягає санкціям", - сказав Деніел Фрід, координатор Держдепартаменту з санкцій до 2017 року.

Чому не вводять санкції проти "Росатома"

Досі компанія уникала санкцій, частково через побоювання з приводу потенційних економічних наслідків із огляду на її активну участь у цивільній атомній енергетиці по всьому світу, у тому числі в Західній Європі і США.

У Європейському Союзі діють 18 атомних електростанцій російської розробки. "Це означає, що росіяни... мають важелі впливу на подальшу експлуатацію більшості цих об'єктів", - сказав Марк Гіббс, старший науковий співробітник програми ядерної політики Фонду Карнегі. Він зазначив, що в Словаччині атомні електростанції російської розробки виробляють половину електрики країни. США залежать від "Росатому" приблизно на чверть своїх поставок збагаченого урану.

Крім того, "Росатом" контролює близько 30% світового ринку збагачення урану і 17% ринку ядерного палива. А з приблизно 450 атомних електростанцій по всьому світу близько 20% - побудовані за російськими проектами, сказав Гіббс. В даний час "Росатом" будує ще 23 атомних енергоблоки по всьому світу, у тому числі в Індії, Туреччині та Єгипті, а портфель зарубіжних замовлень становить 200 мільярдів доларів.

Експерти заявили, що вони побоюються, що Росія може використовувати нинішній позасанкційний статус "Росатому" як спосіб отримувати компоненти, на які в іншому випадку було б накладено ембарго. "Це велика потенційна лазівка. Спеціалізований імпорт надходить через атомну сферу", - сказав Джейкоб Нелл, колишній головний економіст Morgan Stanley по Росії.

При цьому, пише WP, є ознаки того, що війна починає позначатися на доходах "Росатому". Наприклад, Болгарія минулого місяця підписала дві угоди про постачання ядерного палива з американською Westinghouse і з французькою Framatome, щоб замінити російське паливо, від якого в даний час залежить робота її АЕС. У 2022 році Фінляндія вийшла з багатомільярдного проекту з "Росатомом" із будівництва АЕС "Ханхіківі-1", яка забезпечувала б 10% потреби країни в електроенергії.

"Серйозні кроки щодо зниження критичної залежності Заходу від "Росатому" у ядерному паливному циклі з часом набудуть все більшого значення", - сказав Нелл.

Санкції проти "Росатому" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна неодноразово закликала ЄС включити російську державну атомну енергокомпанію "Росатом" до санкційного пакету.

Зокрема, нещодавно у січні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив очікування, що наступний пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ міститиме обмеження проти ядерної галузі Росії. А в Офісі президента відзначали, що Росія продовжує шантажувати світ ядерною зброєю, а "Росатом" сподівається нарощувати експортну виручку.

За даними Reuters, 10-й пакет європейських санкцій має бути готовий до річниці вторгнення 24 лютого. Польща і Литва хочуть, щоб ЄС застосував обмеження щодо ядерного сектора Росії.

Однак, введення таких санкцій блокує Угорщина. Будапешт вимагав не застосовувати санкції проти російської атомної енергетики, оскільки єдина угорська АЕС "Пакш" працює на російському ядерному паливі. Більше того, у серпні 2022 року, попри криваву російську агресію в Європі, голова МЗС Угорщини Петро Сійярто заявив, що "Росатом" почне будівництво двох нових ядерних реакторів.

До слова, Фінляндія - єдина країна Європейського Союзу, яка відмовилася від співпраці з корпорацією"Росатом", яка допомагає в окупації Запорізької АЕС. У Міненерго України зазначили, що жоден проект закордонного будівництва "Росатому" не був зупинений, крім проекту у Фінляндії.

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