Вони домовилися про будівництво нових блоків АЕС "Пакш".

Угорщина і далі буде блокувати введення будь-яких санкцій, що зачіпають російську ядерну сферу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Він обговорив з російським віце-прем'єром Олександром Новаком "поточні питання угорсько-російського енергетичного співробітництва".

"Ми встановили, що поставки як сирої нафти, так і природного газу здійснюються без перебоїв і відповідно до договору. Олександр Новак запевнив, що, незважаючи на міжнародні санкції, російська сторона зможе провести ремонтні роботи газопроводу "Турецький потік", тому поставки природного газу в Угорщину в найближчий період триватимуть безперебійно", - написав Сійярто.

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Також вони домовилися про будівництво нових блоків АЕС "Пакш", тому уряд Угорщини буде і далі запобігати будь-яким санкцій, що зачіпають ядерну сферу, додав він.

Сійярто згадав і переговори з французькою компанією Framatome - за його словами, вони спрямовані на введення західноєвропейської системи контролю на електростанції.

"Ядерні" санкції проти Росії

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський ще минулого літа закликав ввести санкції проти всієї російської атомної галузі.

За даними ЗМІ, крім України санкцій щодо ядерного сектора РФ домагалися Польща і Литва. Однак російський "Росатом" не потрапив у десятий пакет санкцій.

На початку березня польське видання PAP повідомило, що три країни блокують введення таких санкцій - йдеться про Францію, Угорщину та Болгарію.

Минулого літа в Угорщині заявляли, що "Росатом" почне будівництво двох нових ядерних реакторів у їхній країні.

Наприкінці зими ЗМІ повідомляли, що Німеччина заблокувала поставки обладнання, необхідного для будівництва АЕС в Туреччині та Угорщині.

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