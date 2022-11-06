Радник голови ОП наголосив, що Київ та Україна вистоять.

Масованими ударами по українській інфраструктурі, Росія намагається чинити "енергетичний геноцид".

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Скажімо відверто: Росія намагається чинити "енергетичний геноцид", але Київ та Україна вистоять. План протидії простий: системи ППО, захист об’єктів інфраструктури, оптимізація споживання. Держава ефективно долає ці виклики", - зазначив він.

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Також, за словами Подоляка, Київ працює над рішеннями разом із партнерами.

Відключення світла в Україні: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, вчора, 5 листопада, через збільшення споживання електроенергії НЕК "Укренерго" тимчасово припинила дію графіків погодинних відключень у Києві та семи областях та застосувала аварійні обмеження електропостачання.

Сьогодні в "Укренерго" розповіли, у яких областях застосовуватимуться погодинні відключення світла. Під час дії графіків погодинних відключень знайти інформацію про них можна на сайті, в особистому кабінеті або в соцмережах оператора системи розподілу (обленерго).

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