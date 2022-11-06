Масованими ударами по українській інфраструктурі, Росія намагається чинити "енергетичний геноцид".
Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
"Скажімо відверто: Росія намагається чинити "енергетичний геноцид", але Київ та Україна вистоять. План протидії простий: системи ППО, захист об’єктів інфраструктури, оптимізація споживання. Держава ефективно долає ці виклики", - зазначив він.
Також, за словами Подоляка, Київ працює над рішеннями разом із партнерами.
Відключення світла в Україні: що варто знати
Як повідомляв УНІАН, вчора, 5 листопада, через збільшення споживання електроенергії НЕК "Укренерго" тимчасово припинила дію графіків погодинних відключень у Києві та семи областях та застосувала аварійні обмеження електропостачання.
Сьогодні в "Укренерго" розповіли, у яких областях застосовуватимуться погодинні відключення світла. Під час дії графіків погодинних відключень знайти інформацію про них можна на сайті, в особистому кабінеті або в соцмережах оператора системи розподілу (обленерго).