За його словами, морпіхи під Вугледаром закінчуються фізично.

Українські воїни продовжують результативно знищувати російських загарбників у Павлівці під Вугледаром (Донецька область). Росіяни навіть звертаються до представників влади.

Несподівано про величезні втрати заявив російський пропагандист Олександр Сладков, який вважає себе "воєнкором". За його словами, ситуація у Павлівці "важка", а морпіхи 155 бригади написали листа губернатору Примор'я Олегу Шкорем'яку.

"Лист не наводжу. Суть його передано до Міноборони Росії. Оригінал у Примор'ї. Сказано: великі втрати, неможливість донести до вищого керівництва інформацію про наші високі марні втрати в людях і техніці. Цифри маю, але далі це справа Генеральної прокуратури", - пише пропагандист.

Відео дня

За словами Сладкова, морпіхи просять Кожем'яко посприяти створенню комісії з МО "для термінового аналізу ситуації".

"У листі звучать три гучні прізвища, знаю, але не наводжу. Втім, і сам пост публікую, оскільки про ситуацію в Павлівці нагору товкмачать вже кілька днів, а кров все ллється і ллється", - підсумував пропагандист.

Війна Росії проти України - найважливіші новини

Вранці 6 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що вороги продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За його даними, українські воїни відбили атаки супротивника у Донецькій, Луганській, Харківській та Запорізькій областях.

Також стало відомо, що наші захисники за минулу добу вразили сім районів зосередження живої сили супротивника, ворожий склад боєприпасів і пункт управління і ще три інших важливих військових об'єкта загарбників.

Варто зазначити, що ЗСУ з кінця серпня ведуть контрнаступ на низці напрямків. Вже звільнена майже вся Харківська область.

У Генштабі поділилися, що станом на 6 листопада на нашій території ліквідовано 75 тис. 930 окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: