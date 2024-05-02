За його словами, балістичні ракети — справжній бич цієї війни.

Внаслідок обстрілів російських окупаційних військ було пошкоджено половину енергетичної інфраструктури України. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Foreign Policy.

"Ну, це безперечно підняло бойовий дух українських солдатів, а також народу України. Якби пакет, про який було оголошено одразу після ухвалення закону, містив батарею Patriot, це піднесення було б ще сильнішим серед людей, тому що українці найбільше страждають від російських ракетних атак", — наголосив очільник МЗС.

На його думку, якби аналогічна ситуація в енергетичному секторі склалася б в іншій країні, все могло б бути ще гірше.

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"Російські балістичні ракети — справжній бич цієї війни. Останнім часом вони використовувалися в основному для руйнування нашої енергетичної системи. Я насмілюся сказати, що якби інша країна постраждала від такого масштабу енергетичних руйнувань, то вона мала б набагато, набагато гірший вигляд, ніж Україна. Ми тримаємося, тому що багато чому навчилися. Ми стійкі, ми знаємо, що таке ставки. Але, щоб дати зрозуміти вашим глядачам, половина нашої енергетичної системи пошкоджена, а ми все ще маємо керувати країною, вести військові дії та збирати підтримку всього світу", — підсумував міністр.

Проблеми в енергосистемі

Весною Росія посилила атаки на об’єкти енергетики. 22 квітня стало відомо, що цього літа Україна може стикнутись з дефіцитом електроенергії.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що Україна навряд чи пройде піки споживання електроенергії в липні-серпні та взимку без обмежень. Він порекомендував мати генератор для приватного будинку та EcoFlow чи аналог для багатоквартирного.

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