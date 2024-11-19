У російському "Газпромі" заявили, що попри свої обіцянки відправили у вівторок 42,4 млн кубометрів газу до Європи через українську територію. Про це повідомляє Reuters.
Заявки на постачання газу зі Словаччини до Австрії сьогодні збільшились на 6%, якщо порівнювати з показниками минулого дня. Втім, вони все ще залишаються на 12% нижче за рівень, який фіксували до зупинки постачання газу для австрійської OMV.
Хто саме купує газ, який раніше призначався для цієї компанії, не повідомляється. У той же час, відомо, що заявки на постачання газу з України до Словаччини залишились практично без змін.
Конфлікт між "Газпромом" та австрійцями
Нагадаємо, на минулому тижні у "Газпромі" вирішили повністю зупинити постачання газу в Австрію.
Цьому передувала ситуація, коли у російській компанії відмовились сплачувати штраф за порушення своїх контрактних зобов'язань. Мова про зрив постачань німецькій "дочці" австрійської компанії у 2022 році.
Як повідомляла тоді OMV, постачання газу повинні припинити з 16 листопада.
Конфлікт між "Газпромом" і OMV призвів до стрімкого стрибка цін на газ у Європі. Так, європейський еталон TTF (Title Transfer Facility) зріс до найвищого рівня з кінця листопада 2023-го.