Поставки нафти на міжнародні ринки продовжують зростати.

Морські поставки російської нафти зростають шостий тиждень поспіль, наблизившись до 4 млн барелів на добу.

Як повідомляє Bloomberg, щодо першого тижня квітня показники збільшилися на 15%. Оскільки майже вся російська нафта йде в Китай та Індію, обсяги поставок в Азію також піднялися до нового піку.

Росія продовжує підкреслювати свою прихильність групі виробників ОПЕК+ та скороченню видобутку, про який вона домовилася, проте є мало доказів того, що скорочення було здійснено, як і було обіцяно.

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Поставки нафти на міжнародні ринки продовжують зростати, і зараз вони більш ніж на 1,2 мільйона барелів на день перевищують показники кінця минулого року. Частково це зростання можна пояснити перенаправленням нафти, яка раніше поставлялася в Німеччину та Польщу по нафтопроводу "Дружба", але це сталося в січні і лютому, до того, як скорочення видобутку мало набути чинності

Сукупний обсяг нафти на суднах, що прямують до Китаю, Індії, Туреччини, а також танкерів, які не вказали кінцевий пункт призначення, за чотири тижні зріс до максимальних з початку минулого року 3,81 млн барелів на добу.

Ситуація з російською нафтою

У грудні 2022 року Європейський союз припинив імпорт російської нафти. У лютому 2023 року аналогічні заборони були введені щодо російських нафтопродуктів. Основними покупцями російських нафтопродуктів залишилися Туреччина, Індія і Китай.

9 травня 2023 року Кабінет міністрів заборонив імпорт пального невизначеного походження, щоб перекрити можливість потрапляння російських нафтопродуктів в Україну.

Станом на 15 травня 2023 року морські перевезення російської нафти досягли нового максимуму .

17 травня 2023 року з'явилася інформація про те, що російське пальне досі потрапляє в Україну та Європу.

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