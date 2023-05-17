Нафтопродукти потрапляють до Європи, як пальне, виготовлене не в Росії, а в інших країнах.

Російське пальне досі потрапляє в Європу та Україну попри санкції, які ввів Євросоюз, за схемою реекспорту через треті країни.

Про це в коментарі УНІАН сказав кандидат економічних наук Олександр Хмелевський, зазначивши при цьому, що нафтопродукти потрапляють до Європи, як пальне, виготовлене не в Росії, а в інших країнах.

"Російське пальне постачається в Україну за схемою реекспорту з Польщі, країн Балтії, Туреччини, тощо. Росія зараз постачає нафту та нафтопродукти в Туреччину, Індію, Єгипет, Марокко, Об'єднані Арабські Емірати, тощо, а звідти вже нафтопродукти потрапляють до Європи, як пальне, виготовлене не в Росії, а в інших країнах, які не перебувають під санкціями", - сказав економіст.

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При цьому, експерт повідомив, що російське пальне продається з дисконтом до 25% по відношенню до нафтопродуктів європейських країн. Такий дисконт призвів до активізації нафтотрейдерів, які за додатковий прибуток готові йти на ризик й працювати з підсанкційними товарами

"Зараз ринок України буквально заповнений пальним сумнівного походження", - пояснив експерт, ззначивши при цьому, що постанова Кабміну про заборону ввезення в Україну пального, яке має російський слід, не завдасть суттєвої шкоди постачальникам, які працюють з російськими нафтопродуктами та автомобільним газом.

"Ті постачальники, які завозять до України російське пальне, на митниці надають сертифікати походження товару, де замість Росії вказані транзитні країни. Крім того часто російське пальне змішується з пальним виготовленим в інших країнах і оформляється сертифікат походження відповідних країн. Тому виявити, що дане пальне саме російське буде практично неможливо", - пояснив Хмелевський.

Заборона на російське пальне

9 травня 2023 року Кабінет міністрів заборонив імпорт пального невизначеного походження, щоб таким чином перекрити можливість потрапляння російських нафтопродуктів в Україну.

Кабінет міністрів України, доповнивши Постанову N1147, заблокував потрапляння російського пального, нафти та нафтопродуктів в Україну.

В Міністерстві енергетики вважають, що відтепер пальне з РФ не зможе потрапити на український ринок. Це ще один вагомий крок для захисту українських національних інтересів та суверенітету.

Експерт пояснив, як заборона на пальне з Росії змінить ціни на АЗС.

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