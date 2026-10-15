Перша країна ЄС підтримала дизельну угоду Трампа і Путіна

Радев також висловився проти ударів України по російських НПЗ.

Проросійський прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев, всупереч позиції інших лідерів країн Європейського Союзу, висловився на підтримку дизельної угоди президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Відповідну заяву він зробив у Брюсселі перед самітом ЄС, коли його попросили оцінити цю угоду, повідомляє "Європейська правда".

"Ви знаєте, яка проблема зараз у Європі. Високі ціни на пальне. Ми цінуємо будь-який крок, що зменшує ціни на пальне, щоб покращити нашу конкурентоспроможність", - сказав Радев.

Він також висловився проти ударів України по нафтопереробних заводах Росії, але розкритикував і російські атаки на українську енергетику.

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"Я не підтримую будь-які удари по НПЗ, я не підтримую будь-які атаки на електростанції, такі як Росія завдає по Україні", - заявив прем’єр-міністр Болгарії.

Політика США щодо Росії

Як повідомлялося, раніше Трамп скасував санкції щодо російського дизельного палива. Після цього стало відомо, що Адміністрація президента США розглядає можливість послаблення санкцій щодо танкерів "тіньового флоту", які перевозять нафту та нафтопродукти з Росії, Ірану та Венесуели.

Крім того, США запропонували європейським країнам розморозити частину російських суверенних активів, заморожених після вторгнення Москви в Україну.

Утім, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підкреслив, що заморожені в Європі російські активи мають залишатися під контролем європейців, які повинні самостійно ухвалювати рішення щодо їх подальшого використання.

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