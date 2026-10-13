Мільйони тонн: Кремль хоче експортувати втричі більше дизелю, ніж казав Трамп

Експорт російського дизельного пального може перевищити 3 млн тонн на місяць.

Росія планує наростити експорт дизельного пального до рівня, що значно перевищує обсяги, озвучені президентом США Дональдом Трампом. Про це заявив віце-прем’єр-міністр РФ Олександр Новак, повідомляє Reuters.

"До кінця року експорт може сягнути 3–3,5 млн тонн на місяць, повернувшись до рівнів, які спостерігалися до кризи", – цитує агенція Новака.

Експорт російського дизельного пального різко скоротився через українські атаки на НПЗ та запроваджені самою Росією обмеження на закордонні продажі. До того як Україна розпочала серію ударів по російських нафтопереробних заводах, Росія експортувала понад 3 млн тонн дизельного пального на місяць.

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Попри заборону на експорт, Москва продовжувала постачати дизельне пальне до інших країн, переважно Центральної Азії, на підставі міжурядових угод. За даними галузевих джерел, минулого місяця російський експорт дизеля до країн Центральної Азії становив 427 тис. тонн.

Новак повідомив також, що в межах домовленості з Трампом постачання російського дизельного пального частково збалансує світові попит і пропозицію.

"Ми вже бачимо цей ефект, зокрема на світових ринках дизельного пального, де ціни знизилися приблизно на 5–6%", – сказав віце-прем’єр-міністр РФ.

Він додав, що оцінка США, згідно з якою вартість російських ресурсів, проданих Європі, становить 250 млрд доларів, є "суттєво заниженою".

"За період із 2022 року до сьогодні ця сума становить 320,7 млрд доларів. Це обсяг енергоресурсів, поставлених до країн Європейського Союзу", – зазначив Новак.

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9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що РФ погодилася постачати дизельне пальне на світові ринки. Його адміністрація тимчасово скасувала санкції щодо російського пального, запроваджені з метою позбавити Москву доходів для ведення війни проти України.

За словами Трампа, Росія негайно поставить на світові та американські ринки понад 300 тис. тонн дизельного пального (2,25 млн барелів). За даними Управління енергетичної інформації США, цього обсягу вистачило б менш ніж на добу споживання лише транспортним сектором країни, який використовує близько 2,94 млн барелів дизельного пального на день.

Президент США зазначив також, що в листопаді Росія поставить ще 500 тис. тонн пального, а "одразу після цього" – ще 1 млн тонн.

"Дизельна угода" Трампом викликала обурення в Україні та серед деяких західних політиків. Група американських сенаторів від обох партій закликала президента США скасувати дозвіл на імпорт російського дизельного пального. Вони звинуватили адміністрацію Трампа в порушенні федерального законодавства та фінансовій підтримці Москви.

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