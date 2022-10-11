НЕК "Укренерго" наразі ввело графіки обмежень споживачів в Києві, Чернігові, Житомирі, Черкасах та областях.

10 жовтня у вечірні години мешканці Києва та Київської області зменшили споживання електроенергії на 26,5%, ніж у звичайний осінній день.

Про це у Теlegram повідомило НЕК "Укренерго".

При цьому зазначають, що "загальна потужність електроприладів, які споживачі добровільно (понад величину примусового обмеження) не вмикали в цей період, дорівнює потужності більше 93 тисяч електрочайників або 46 тисяч пральних машин".

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В повідомленні сказано, що це допомогло не перевантажувати працюючі електромережі та дозволило диспетчерському центру "Укренерго" збалансувати енергосистему в найкритичніший момент доби.

В повідомленні сказано, що разом з цим, щоб зменшити навантаження в енергосистемі НЕК "Укренерго" наразі ввело графіки обмежень споживачів в Києві, Чернігові, Житомирі, Черкасах та областях.

"Це керовані обмеження, які триватимуть впродовж декількох днів. Вводить в дію графіки аварійних обмежень обленерго (ОСР) за командою диспетчерського центру НЕК "Укренерго", сказано в повідомленні.

Обстріл України та відключення світла

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня вранці Росія здійснила атаки на низку областей України. Вибухи чули у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський провів нараду з питань відновлення зв’язку та енергопостачання, пошкоджених унаслідок російських ракетних обстрілів у понеділок вранці.

Учасники наради наголосили на важливості тимчасового зменшення споживання електроенергії в години пікового навантаження на мережі – з 17:00 до 22:00.

Українців закликали знизити навантаження на енергосистему та зменшити потребу в аварійних відключеннях, громадян просили у вказаний час не користуватися найбільш енерговитратними приладами, а саме: електрообігрівачами, бойлерами, електроплитами, мікрохвильовими печами, пральними та посудомийними машинами, електрочайниками, кавоварками, прасками тощо.

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