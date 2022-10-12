У Києві вимикатимуть світло усім чергам, в області - тільки двом.

Через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК "Київські електромережі".

"За розпорядженням НЕК Укренерго через дефіцит потужності ми тимчасово обмежуємо електропостачання усіх трьох черг", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Перша черга - з 08:00 - 12:00 / 20:00 - 00:00.

- з 08:00 - 12:00 / 20:00 - 00:00. Друга черга - 12:00 - 16:00.

- 12:00 - 16:00. Третя черга - 16:00 - 20:00.

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У Київській області світло відключатимуть двом чергам за графіком:

1 черга - з 06:00 - 10:00 / з 14:00 - 18:00 / 22:00 - 02:00;

2 черга - з 10:00 - 14:00 / з 18:00 - 22:00 / з 02:00 - 06:00.

Віялові відключення у Києві та області

Внаслідок ракетних ударів Росії по критичній інфраструктурі у Києві та області вводять погодинні відключення електроенергії.

Починаючи з 11 жовтня енергетики на щоденній основі заздалегідь будуть оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин.

Масований ракетний удар РФ по енергетичній інфраструктурі

Як повідомляв УНІАН, вранці, 10 жовтня, російські окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні 84 ракети, 56 з них було знищено.

Через ракетні обстріли України ввечері, 10 жовтня, припинила експорт електроенергії, щоб стабілізувати власну енергосистему.

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