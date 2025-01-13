Швеція, Данія, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія написали лист у Європейську комісію.

Шість країн Європейського Союзу закликали Європейську комісію знизити максимальну ціну на російську нафту, яка зараз становить 60 доларів за барель, щоб зменшити доходи Москви для ведення війни в Україні, пише Reuters.

Як ідеться у листі Швеції, Данії, Фінляндії, Латвії, Литві та Естонії до виконавчого органу ЄС, такі заходи є вирішальними, "оскільки вони зменшують єдине найважливіше джерело доходу Росії".

"Ми вважаємо, що зараз настав час ще більше посилити вплив наших санкцій, знизивши максимальну ціну на нафту, встановлену країнами G7", - звернулися до Єврокомісії представники згаданих країн.

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Як зазначає видання, граничні ціни на російську сиру нафту, а також нафтопродукти були встановлені країнами G7, щоб обмежити доходи Москви від торгівлі нафтою і таким чином урізати її здатність фінансувати вторгнення в Україну.

Граничні ціни зараз становлять на рівні 60 доларів за барель російської сирої нафти, а для нафтопродуктів - максимум 100 доларів за барель преміальних продуктів і 45 доларів за барель для дисконтних продуктів.

У матеріалі наголошується, що ці максимальні ціни не змінювалися з грудня 2022-го та лютого 2023 року, тоді як ціни на російську нафту на ринку в середньому були нижчими за цей рівень у 2023 та 2024 роках.

"Сьогодні міжнародний ринок нафти забезпечений краще, ніж у 2022 році, що зменшує ризик того, що нижча межа ціни викличе шок пропозиції", - зазначено в листі шести згаданих країн.

Санкції щодо Росії та їх наслідки: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, США запровадили масштабні санкції проти Росії, які охоплюють понад 400 фізичних осіб та організацій енергетичного сектору РФ, що прямо чи опосередковано забезпечують фінансування російської військової машини.

Нафтопереробним компаніям в Індії та Китаї доведеться шукати заміну російській нафті на Близькому Сході, в Африці та Америці. Такий крок призведе до зростання цін і вартості транспортування на тлі нових санкцій проти Росії, вважають експерти.

Торгівля Китаю з Росією, яка перебуває під санкціями Заходу, у 2024 році досягла рекордного рівня. Обсяг імпорту та експорту еквівалентний 232 мільярдам євро.

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