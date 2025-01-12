Китай імпортує переважно російську нафту марки ESPO, а Індія купує - Urals.

Нафтопереробним компаніям в Індії та Китаї доведеться закуповувати більше нафти на Близькому Сході, в Африці та Америці. Такий крок призведе до зростання цін і вартості транспортування на тлі нових санкцій проти Росії.

Видання Reuters пише, що 10 січня Мінфін США ввів обмеження проти російських нафтовидобувних компаній "Газпром нафта" і "Сургутнефтегаз", а також 183 суден, що перевозили російську нафту.

Багато з цих танкерів використовували для доставки нафти до Індії та Китаю, оскільки західні санкції та обмеження цін призвели до зміщення торгівлі російською нафтою з Європи в Азію. Деякі танкери також перевозили нафту з Ірану, який також перебуває під санкціями.

Відео дня

Експорт російської нафти сильно постраждає від нових санкцій, які змусять китайські НПЗ скоротити обсяги переробки.

Серед суден, які потрапили під нові санкції, 143 танкери, які минулого року перевезли понад 530 мільйонів барелів російської нафти, що становить близько 42% від загального обсягу експорту нафти морем. З них близько 300 мільйонів барелів було відправлено до Китаю, а більша частина решти нафти - до Індії.

"Ці санкції значно скоротять парк суден, доступних для доставки нафти з Росії в короткостроковій перспективі, що призведе до зростання фрахтових ставок", - зазначив провідний аналітик з вантажних перевезень компанії Kpler Метт Райт.

За словами одного із сінгапурських трейдерів, протягом останніх 12 місяців ці танкери постачали до Китаю близько 900 000 барелів російської нафти на добу.

За перші 11 місяців 2024 року імпорт російської нафти в Індію зріс на 4,5% порівняно з попереднім роком і становив 1,764 млн барелів на добу, або 36% від загального обсягу індійського імпорту. Обсяг китайського імпорту, включно з поставками трубопроводами, за той самий період зріс на 2% і становив 99,09 млн метричних тонн, або 20% від загального обсягу імпорту.

Китай імпортує здебільшого російську нафту марки ESPO, що продається за цінами, вищими за граничні, тоді як Індія купує здебільшого нафту марки Urals.

Аналітик Vortexa Емма Лі вважає, що експорт російської нафти ESPO Blend зупиниться, якщо санкцій суворо дотримуватимуться, але це залежатиме від того, чи скасує обраний президент США Дональд Трамп ембарго, а також від того, чи визнає Китай санкції.

Нові обмеження змусять Китай та Індію шукати додаткові поставки на Близькому Сході, в Африці та Америці. Спотові ціни на ці сорти нафти вже зросли останніми місяцями через збільшення попиту з боку Китаю та Індії, оскільки поставки російської та іранської нафти скоротилися і подорожчали.

Санкції США проти Росії - останні новини

Вашингтон оголосив масштабний пакет санкцій проти Москви. Він охоплює понад 400 фізичних осіб та організацій енергетичного сектору РФ, які прямо чи опосередковано забезпечують фінансування російської військової машини.

Під нові обмеження потрапили російські нафтові, газовидобувні, бурові та страхові компанії, а також їхнє керівництво.

Варто зазначити, що 8 січня стало відомо, що морський експорт сирої російської нафти впав до мінімуму із серпня 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: