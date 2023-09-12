Імпорт нафтопродуктів з Індії збільшився більш ніж у дванадцять разів за перші сім місяців 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

На тлі масових антиросійських санкцій Німеччина продовжує імпортувати великі обсяги російської нафти через Індію.

Як повідомляє Spiegel, дані Федерального статистичного управління показують, що імпорт нафтопродуктів з Індії збільшився більш ніж у дванадцять разів за перші сім місяців 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За даними ООН, Індія, в свою чергу, закуповує великі обсяги сирої нафти у Росії.

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Імпорт з Індії переважно являє собою газойль, який використовується для виробництва дизельного пального. Індія виробляє цей газойль із сирої нафти, яку країна закуповує у великих кількостях у Росії від початку війни.

Через війну в Україні Німеччина припинила прямий імпорт нафти з Росії. Західні держави також ввели цінову межу на російську нафту, яку вони хочуть забезпечити на міжнародному рівні, використовуючи свою ринкову владу в секторах судноплавства і страхування.

Російська нафта та позиція Індії

Після російського вторгнення в Україну Індія стала одним з основних покупців російської нафти.

"Роснефть" уклала угоду з Indian Oil Company про "істотне збільшення поставок нафти в Індію". Повідомлялося, що користуючись ситуацією, Індія буде купувати дешеву російську нафту та фінансувати війну. Росіяни домовилися з індійцями не лише збільшити обсяги поставок, а й розширити номенклатуру сортів нафти, що поставляються.

11 травня 2023 року повідомлялося про те, що за рік війни в Україні Індія в 10 разів збільшила імпорт російської нафти. До війни в Україні на російську нафту припадало лише 2% річного імпорту сирої нафти до Індії, у травні 2023 року ця цифра становила майже 20%.

Станом на 16 червня 2023 року Росія стала одним з найбільших торгових партнерів Індії. Серед країн, що імпортують товари в Індію, Росія знаходиться на другому місці після Китаю.

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