Серед країн, що імпортують товари в Індію, Росія посіла друге місце після Китаю.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням агресора в Україну, Росія стала найбільшим торговим партнером Індії.

Міністерство торгівлі і промисловості Індії опублікувало свіжу статистику, згідно з якою, за підсумками січня-травня обсяг двосторонньої торгівлі зріс у 3,8 рази - до рекордних 27,1 мільярда доларів.

Імпорт з РФ до Індії за звітний період зріс у 3,8 рази - до 27,1 мільярда доларів. Експорт з Індії до Росії також продемонстрував зростання - в 2,6 рази за звітний період - і досяг 639 мільйона доларів.

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Серед країн, що імпортують товари в Індію, Росія знаходиться на другому місці після Китаю.

Війна в Україні та позиція Індії

Після російського вторгнення в Україну і наступних за ним санкцій Індія стала одним з основних покупців російської нафти та нафтопродуктів, які їй продають зі значним дисконтом.

"Роснефть" уклала угоду з Indian Oil Company про "істотне збільшення поставок нафти в Індію".

11 травня 2023 року повідомлялося про те, що за рік війни в Україні Індія в 10 разів збільшила імпорт російської нафти.

У червні 2023 року повідомлялося про те, що Індія істотно нарощує імпорт російської нафти. У 2023 році частка імпорту російської сирої нафти в Індії зросла в 10 разів, до 20%, порівняно 2%, які були до вторгнення Росії в Україну.

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