Користуючись ситуацією, Індія буде купувати дешеву російську нафту і фінансувати війну.

Найбільша в Росії нафтова компанія "Роснефть" уклала угоду з Indian Oil Company про "істотне збільшення поставок нафти в Індію". Таку заяву зробила прес-служба "Роснефти".

Відзначається, що росіяни домовилися з індійцями не тільки збільшити обсяги поставок, але й розширити номенклатуру сортів нафти, що поставляються. При підписанні відповідного договору був присутній міністр нафти і природного газу Індії Хардіп С. Пурі.

В рамках зустрічей, що відбулися, керівництво двох компаній обговорювало серед іншого можливості взаєморозрахунків в національних валютах. Це пов'язано з неможливістю використовувати долар і євро як платіжний засіб при торгівлі з Росією.

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Поставки російської нафти в Індію

Після того, як Європа ввела проти Росії санкції і відмовилася від російських нафти і нафтопродуктів, основним їх покупцями стали Туреччина, Індій і Китай. Якщо в минулому Індія майже не купувала російську нафту, то зараз навпаки стала основним її споживачем.

При цьому Індія обіцяла не порушувати західні санкції проти російської нафти, хоча сама до них не приєдналася. На практиці це означає, що Індія не платитиме за російську нафту більше, ніж передбачає запроваджена заходом цінова стеля.

Разом з тим Індія закликає світ "рухатися далі" і звертати менше уваги на найкривавіший воєннний конфлікт в Європі з часів світової війни, який розв'язала Росія в Україні.

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