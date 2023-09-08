Зокрема, у питанні конфіскації російських активів насамперед треба зосередити зусилля на резервах російського Центрального банку.

З метою зменшення російських доходів необхідно обмежити використання Росією тіньового флоту і посилити контроль за дотриманням цін на нафтові вантажі з РФ.

Такого висновку дійшла Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії, яку очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак спільно з директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), послом Майклом Макфолом. Як повідомив керівник ОП у Telegram, санкційна група Макфола-Єрмака підготувала два нових документи: щодо посилення енергетичних санкцій та щодо важливості конфіскації російських державних активів.

Зокрема, у новому аналітичному документі група надає докладні пропозиції щодо вдосконалення та посилення санкційного тиску на енергетику країни-агресора.

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На переконання Єрмака, покращення дотримання запроваджених санкцій та ухвалення нових пропозицій групи дасть змогу додатково зменшити російські доходи від енергоносіїв щонайменше удвічі.

"За нашими оцінками, нині санкції зменшують доходи РФ приблизно на 5-7 мільярдів доларів на місяць. Різке падіння рубля підтверджує наявність проблем в економіці. Але цього абсолютно недостатньо. Лише вдосконалення механізмів реалізації наявних санкцій може додатково зменшити доходи РФ від нафти та газу ще на 2-4 мільярди доларів на місяць", – наголосив Єрмак.

У цьому зв'язку пропонується посилити дотримання обмеження цін на нафту, зокрема, щоб підтвердження цін на російські нафтові вантажі могли видавати лише трейдерам із "білого списку".

Також запропоновано обмежити використання Росією її тіньового флоту. "Для цього варто вимагати від усіх танкерів, які проходять транзитом через екологічно чутливі європейські територіальні води, підтвердження, що вони мають належне страхування від розливу нафти", – додав Єрмак.

Крім того, група Макфола-Єрмака вважає, що резерви Центрального банку РФ мають бути першою та найбільш прийнятною мішенню для конфіскації.

"Вони високоліквідні, є безперечною власністю РФ, чий уряд віддав наказ про вторгнення в Україну. Отже, російський уряд має платити за відбудову України коштами Центрального банку", – пояснив Єрмак.

"Україна запропонувала партнерам концепцію спеціального міжнародного компенсаційного механізму. Він передбачатиме створення та функціонування міжнародного реєстру збитків, міжнародної комісії, яка розглядатиме заяви та присуджуватиме суми компенсацій, та компенсаційного фонду, із якого здійснюватимуться виплати. Цей механізм запропоновано на базі резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 14 листопада 2022 року", – додав він.

Енергетичні санкції проти Росії

У грудні 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення щодо встановлення граничної ціни на нафту, яку експортує Росія. Тоді було запропоновано ліміт на рівні 60 доларів за барель. Ціни на російську нафту обмежили і члени "Великої сімки".

При цьому у липні 2023 року стало очевидно, що санкції не працюють. Російська нафта перевищила ціновий ліміт у 60 доларів, встановлений країнами "Великої сімки", і її вартість склала більше 64 доларів за барель. Внаслідок цього Росія отримала рекордний за 8 місяців прибуток від експорту нафти – 15,3 млрд доларів.

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