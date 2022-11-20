Накладені Лондоном санкції проти Росії не завадили транспортувати російську нафту до Великої Британії.
Як пише газета Sunday Times, існує дві схеми обходу росіянами санкцій. Наприклад, РФ може перекидати нафтопродукти з одного танкера на інший у відкритому морі. Цю лазівку використовують Іран, Венесуела, а тепер і Росія.
За іншою схемою, імпортери можуть оформляти нафту як поставлену через треті країни. За даними журналістів, влітку Британія імпортувала нафту, наприклад, з Нідерландів, Естонії, Бельгії та Польщі.
З березня 2022 року до Британії надійшло нафти на 778 мільйонів фунтів стерлінгів.
Поки що імпорт сирої нафти з РФ до Британії формально не заборонений. З 5 грудня Лондон разом з ЄС введуть "стелю" цін для російських нафтопродуктів.
Санкції проти Росії: російська нафта на світовому ринку
Росія була впливовим гравцем на ринку нафтопродуктів. Однак через вторгнення РФ в Україну та санкції її вплив почав знижуватися. У вересні доходи РФ від експорту нафти впали до $15,3 млрд.
З 1 грудня Туреччина закриє протоки для незастрахованих танкерів з російською нафтою, писав Bloomberg. Для перевізників російської нафти отримання страховки стане проблемою через санкції.
До 2023 року Євросоюз планує заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ.
Перехідний період введення санкцій на імпорт і транзит російських нафтопродуктів повинен завершитися в лютому наступного року.