З березня 2022 року до Британії надійшло нафти на 778 мільйонів фунтів стерлінгів.

Накладені Лондоном санкції проти Росії не завадили транспортувати російську нафту до Великої Британії.

Як пише газета Sunday Times, існує дві схеми обходу росіянами санкцій. Наприклад, РФ може перекидати нафтопродукти з одного танкера на інший у відкритому морі. Цю лазівку використовують Іран, Венесуела, а тепер і Росія.

За іншою схемою, імпортери можуть оформляти нафту як поставлену через треті країни. За даними журналістів, влітку Британія імпортувала нафту, наприклад, з Нідерландів, Естонії, Бельгії та Польщі.

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З березня 2022 року до Британії надійшло нафти на 778 мільйонів фунтів стерлінгів.

Поки що імпорт сирої нафти з РФ до Британії формально не заборонений. З 5 грудня Лондон разом з ЄС введуть "стелю" цін для російських нафтопродуктів.

Санкції проти Росії: російська нафта на світовому ринку

Росія була впливовим гравцем на ринку нафтопродуктів. Однак через вторгнення РФ в Україну та санкції її вплив почав знижуватися. У вересні доходи РФ від експорту нафти впали до $15,3 млрд.

З 1 грудня Туреччина закриє протоки для незастрахованих танкерів з російською нафтою, писав Bloomberg. Для перевізників російської нафти отримання страховки стане проблемою через санкції.

До 2023 року Євросоюз планує заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ.

Перехідний період введення санкцій на імпорт і транзит російських нафтопродуктів повинен завершитися в лютому наступного року.

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