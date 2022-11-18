Для перевізників російської нафти отримання страховки стане проблемою через санкції.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, з 1 грудня 2022 року Туреччина вимагатиме від вантажовідправників нафти страховку для проходу через Босфор і Дарданелли.

Як повідомляє Bloomberg, нові правила пов'язані з дотриманням санкцій ЄС і Великобританії проти РФ, хоча формально Туреччина до них не приєднувалася.

Як пише видання, для перевізників російської нафти отримання страховки стане проблемою через санкції.

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"Нове правило набуває чинності з 1 грудня, за кілька днів до того, як Європейський Союз і Великобританія введуть додаткові обмеження на торгівлю з Росією, через що танкерам, що перевозять національну нафту, буде набагато складніше отримати страховку", - йдеться в матеріалі.

ЄС і Великобританія з 5 грудня вводять нові санкції щодо поставок російської нафти, вони стосуватимуться встановлення граничних цін на енергоресурс.

"Це різко вплине на доступність стандартного галузевого страхування... судна як і раніше зможуть отримати покриття галузевого стандарту за умови, що вантажі, що перевозяться, купуються за ціною, яка ще не визначена", — зазначається в матеріалі у зв'язку з тим, що країни G7 мають намір запровадити повне ембарго на перевезення російської нафти - за винятком випадків, якщо вона буде придбана нижче за встановлену ціну. Проте рівень максимальної ціни для російської нафти ще не визначено.

Війна в Україні та ситуація з нафтою:

31 травня 2022 року лідери країн ЄС досягли угоди щодо заборони на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Євросоюзу до кінця поточного року.

3 серпня в ОПЕК+ знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо, а 5 вересня прийняли рішення скоротити поставки нафти.

Станом на 14 вересня доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму, а 5 жовтня з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. ЄС встановив поступовий перехідний період введення санкцій на імпорт і транзит російських нафтопродуктів, який повинен завершитися в лютому наступного року.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що США можуть обмежити ціну на російську нафту до 60 доларів за барель.

За підсумками вересня 2022 року доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти та цін на неї.

3 листопада 2022 року країни G7 та Австралія домовились про встановлення граничної ціни на російську нафту.

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