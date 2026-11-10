Танкер із російським дизелем різко розвернувся, не діставшись США, - Bloomberg

Судно з російським дизелем віддаляється від берегів США.

Танкер із російським дизельним паливом, який раніше прямував до США, зробив розворот приблизно за 740 км від Нью-Йорка, пише Bloomberg.

Судно Agioi Fanendes везе близько 40 тис. тонн дизельного палива, або майже 300 тис. барелів. Танкер почав віддалятися від східного узбережжя США. З понеділка він рухається зигзагами, не маючи чіткого курсу. Таким чином поки що жоден вантаж російського дизеля до Америки не дійшов.

За даними Bloomberg, Agioi Fanendes вказав Нью-Йорк як пункт призначення після відправлення з російського балтійського порту Приморськ наприкінці жовтня, а згодом змінив його на "за вказівками".

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При цьому компанія Eastern Mediterranean Maritime Ltd., повідомила, що танкер і далі "прямує за маршрутом, оскільки порт розвантаження ще не підтверджено". Таку саму відповідь компанія давала раніше на запитання про рух судна.

Угода США та РФ мала знизити ціни на пальне напередодні проміжних виборів у штатах. Проте демократи зазначали, що її масштаби надто обмежені для цього. Також є сумніви, чи зможе Росія експортувати стільки дизеля, скільки обіцяла, на тлі відновлених ударів України по російських нафтопереробних заводах.

Дизельна угода Трампа та РФ – останні новин

Нагадаємо, 9 жовтня Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про поставки понад 300 тисяч тонн російського дизелю на американський і світовий ринки.

Угода щодо постачання дизелю стала частиною дій президента США щодо стримування зростання цін на дизельне пальне. Після того як Трамп оголосив про угоду, ціни на дизельне пальне дещо подешевшали.

23 жовтня повідомлялося, що перша партія призначеного для США російського дизельного пального вже прямує до Нью-Йорка. Танкер Agioi Fanendes під прапором Мальти 22 жовтня завантажив 40 тис. тонн дизельного пального з наднизьким вмістом сірки в російському балтійському порту Приморськ. Очікувалося, що судно мало прибути до США 7 листопада.

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