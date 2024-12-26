Судно Pioneer перебуває під санкціями з боку Заходу.

Судно Pioneer, яке перевозило санкційну партію російського скрапленого природного газу, схоже, розвантажує паливо у сховище на Далекому Сході РФ. Про це повідомляє Bloomberg.

Судно Pioneer, яке перевозило вантаж із російського заводу Arctic LNG 2, пришвартувалось у четвер біля плавучого сховища "Коряк" на Камчатці. Ймовірно, росіяни будуть зберігати газ там, поки не знайдуть нового покупця.

Pioneer помітили на супутникових знімках на початку серпня – тоді воно забирало партію з Arctic LNG 2. У наступні місяці судно "‎мандрувало"‎ світом у пошуках клієнтів.

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На думку фахівців, цей випадок демонструє, наскільки суттєво санкції США перешкоджають планам РФ збільшити експорт СПГ.

За даними Bloomberg, Москва вже "експортувала" кілька партій з Arctic LNG 2. В усіх цих випадках використовувались судна так званого "тіньового флоту". Жодне з них не пришвартувалося в іноземному порту, оскільки потенційні покупці побоювались реакції з боку Сполучених Штатів.

Російський "тіньовий флот" – що відомо

Нещодавно в українській розвідці оприлюднили список та фото суден "тіньового флоту" РФ. Це лише частина танкерів: втім, навіть на момент публікації їх кількість вже перевищувала 230 суден.

Раніше на Заході дійшли до висновку, що "тіньовий флот" РФ складається зі старих та погано обслуговуваних суден, які не мають належного страхування. Їх експлуатація може обернутись великою екологічною катастрофою.

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