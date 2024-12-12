Ці нафтові танкери забезпечують багатомільярдні доходи країні-агресору.

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило частковий перелік суден, які росіяни використовують для обходу санкцій Заходу. З ним можна ознайомитись на порталі War & Sanctions.

"У розділі "Морські судна" додано вкладку "Тіньовий флот", яка містить інформацію щодо 238 "фігурантів" тіньового флоту старих нафтових танкерів, що забезпечує багатомільярдні доходи агресорам та загрожує глобальній екологічній безпеці", - йдеться у повідомленні.

У новому розділі можна бачити назву, фото, тип і категорію судна. Тут представлені танкери MIN HANG, VESNA, MEROPE, AGNES, CEPHEUS, ARJUNA та багато інших.

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Судна зі списку пов’язані з такими компаніями, як російська ПАТ "Совкомфлот", індійська Gatik Ship Management та Fractal Marine DMCC з ОАЕ.

У розвідці зазначають, що на створення "тіньового флоту" з початку повномасштабної війни Росія витратила близько 10 млрд доларів.

При цьому лише у минулому році росіяни заробили на експорті нафти 188 млрд доларів, тоді як союзник РФ - Іран - заробив майже 53 млрд.

"Тіньовий флот" - останні новини

Раніше експерти дійшли до висновку, що російський тіньовий флот загрожує екологічній безпеці Світового океану. Справа в тому, що до його складу входять переважно старі та погано обслуговувані судна, які не мають належного страхування.

Експерти провели розслідування та виявили щонайменше дев’ять випадків, коли такі судна залишали по собі нафтові плями. Також спеціалісти не виключають можливості масштабної катастрофи.

В Європі добре усвідомлюють такі ризики. 11 грудня постійні представники країн ЄС схвалили 15-й пакет санкцій, який спрямований, зокрема, проти "тіньового флоту" РФ.

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