Зазначається, що європейські країни мають можливість отримувати газ з інших джерел.

Договір між Києвом і Москвою про транзит російського газу в країни Європи через територію України через тиждень завершиться. Сторони не планують продовжувати угоду, з чим не згодні одіозні представники деяких країн.

Видання Reuters пише, що обсяги поставок російського газу в Європу через Україну відносно невеликі. У 2023 році Москва поставила близько 15 мільярдів кубометрів газу - лише 8% від пікових обсягів російського газу, що постачався до Європи різними маршрутами у 2018-19 роках.

Росія витратила півстоліття на створення своєї частки на європейському газовому ринку, яка на піку становила 35%. Москва поступилася своєю часткою ринку Норвегії, США і Катару, після повномасштабного вторгнення Росії на Україну 2022 року, що підштовхнуло ЄС до скорочення залежності від російського газу.

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Ціни на газ у ЄС зросли 2022 року до рекордних позначок після припинення російських поставок. На думку чиновників і трейдерів ЄС, зростання цін не повториться, з огляду на скромні обсяги і невелику кількість покупців.

Радянським трубопроводом Уренгой-Помари-Ужгород газ надходить із Сибіру через місто Суджа, яке зараз перебуває під контролем українських військових, у Курській області РФ. Потім через Україну він надходить у Словаччину, де газопровід розділяється на відгалуження, що йдуть до Чехії та Австрії.

Загальний обсяг експорту російського газу цим маршрутом залишається стабільним, незважаючи на припинення постачань газу від "Газпрому" австрійській компанії OMV у листопаді через контрактну суперечку і юридичні сперечання. Австрія, як і раніше, отримує більшу частину газу через Україну, а на частку Росії припадає близько двох третин імпорту газу в Угорщину.

Словаччина отримує від "Газпрому" близько 3 млрд куб. м на рік, що також становить близько двох третин її потреб. При цьому Чехія торік майже повністю припинила імпорт газу зі сходу, але 2024 року відновила поставки з Росії.

Більшість інших російських газових маршрутів до Європи закриті, включно з "Ямал-Європа" через Білорусь і "Північним потоком" дном Балтики. Єдиний діючий маршрут до Європи - "Блакитний потік" і TurkStream до Туреччини дном Чорного моря. Туреччина спрямовує деякі обсяги російського газу в Європу, зокрема в Угорщину.

Україна має отримувати від 0,8 до 1 мільярда доларів на рік за транзит російського газу.

За розрахунками Reuters, загальний обсяг експорту російського газу в Європу за всіма маршрутами у 2024 році збільшився до 32 млрд куб. м із 28,3 млрд куб. м у 2023 році. Таким чином, Москва може заробити близько 5 мільярдів доларів на продажах через Україну цього року, виходячи з прогнозованої урядом РФ середньої ціни на газ у 339 доларів за 1 000 кубометрів.

Росія заявила, що готова продовжити транзитну угоду, але Київ неодноразово говорив, що не піде на це.

Іншим варіантом є постачання газу іншим маршрутом, наприклад, через TurkStream, Болгарію, Сербію або Угорщину, але пропускна здатність цих маршрутів обмежена.

Транзит російського газу через Україну - останні новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не здійснюватиме транзит російського газу, якщо не отримає гарантій того, що Кремль не отримає фінансової вигоди від продовження війни.

У відповідь на це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що газове питання - одне з п'яти основних розбіжностей у позиціях з Україною.

22 грудня Фіцо під час візиту до Москви обговорив із Володимиром Путіним питання про завершення газової угоди з Україною. За його словами, російський диктатор підтвердив, що РФ готова продовжувати постачання газу на Захід через Україну, але це буде "практично неможливо" після 1 січня через позицію Києва.

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