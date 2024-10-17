Старі судна без страховки із незрозумілою схемою власників є екологічною бомбою для світу.

Російський тіньовий флот танкерів забруднює світовий океан витоками нафти. Захід фактично ігнорує його шкоду для довкілля, пише Politico.

Спільне розслідування Politico та некомерційної журналістської групи SourceMaterial виявило щонайменше дев’ять випадків, коли судна тіньового флоту РФ залишали по собі нафтові плями, починаючи з 2021 року. Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила журналістам, що російські судна становлять "значну небезпеку" для морського середовища, і ці інциденти є доказом.

"Мало того, що ці судна старі та здебільшого нерегульовані, вони часто не застраховані, а це означає, що в разі витоку чи більш серйозного розливу [нафти] уряду буде важко притягнути їх до відповідальності", – зазначають автори публікації

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Експерти вважають, що це лише питання часу, коли один із цих кораблів зазнає катастрофи з серйозними екологічними та економічними наслідками.

Ризик, спричинений тіньовим флотом, є глобальним: аналіз маршрутів тіньового флоту показує, що судна подорожували вздовж західного узбережжя Сполучених Штатів, неодноразово проходили через Середземне море, Ла-Манш і огинали берегову лінію Китаю. Проблема є особливо гострою в Європі, де, на думку експертів, велика аварія такого судна є питанням часу, оскільки саме через Європу лежить основний маршрут цих суден.

Супутникові зображення показують, що невеликі аварії вже відбуваються по всьому світу, майже непоміченими місцевими урядами.

Розслідування журналістів показало, що навіть європейські уряди не надто прагнуть якось протистояти цій проблемі. Тут показовим є випадок, який стався у березні із танкером Innova, який вийшов з Мурманська і розлив нафту 23-кілометрову пляму нафти за 100 кілометрів від узбережжя Шотландії. Однак судно не було затримане владою Великої Британії.

Представник Агентства морської та берегової охорони сказав журналістам, що не знайшов "достатніх доказів порушення" — навіть незважаючи на те, що існує вимога досліджувати видимі плями, коли це можливо.

"Дії завжди розглядатимуться, якщо є докази потенційної шкоди для навколишнього середовища чи суспільства, чого не було в цьому випадку", — сказав речник.

Зрештою танкер спокійно дістався порту Вадінар в Індії. Потім у липні Innova змінила назву, керівників і власника.

Innova — далеко не єдине судно, яке буквально залишило за собою сліди забруднення. 18 лютого супутники помітили ще одну пляму довжиною 47 кілометрів біля узбережжя Італії, яка збігається з координатами іншого танкера тіньового флоту Aruna Gulcay. Так само італійська берегова охорона не проводила огляд судна. Натомість речник італійського морського агентства заявив, що зв’язався з найближчими кораблями для отримання інформації про розлив.

На цьому тлі рішуче налаштовані європейські політики закликають до активного запровадження санкцій проти окремих суден тіньового флоту Росії.

Російський експорт нафти: останні новини

Як писав УНІАН, для перевезення своєї нафти Росія створила "тіньовий флот" зі старих танкерів, багато з яких були куплені через складні схеми. Financial Times з'ясувала, як саме Росія закуповує ці судна. Через те, що судна куплені через хитру схему, визначити кінцевого власника вкрай складно.

Також ми розповідали, що Чехія витратила на нафту і газ із РФ у 5 разів більше, ніж на допомогу Україні. Чеська промисловість отримує вигоду з лазівки в російських нафтових санкціях.

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