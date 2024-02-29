З наступного року, ймовірно, припиниться транспортування природного газу з Росії через Україну.

Болгарія стане основним маршрутом імпорту російського газу до Європейського Союзу у 2025 році, повідомляє Euractiv.

Зазначається, що у зв’язку з очікуваним припиненням транзиту російського газу через Україну наприкінці цього року, газопровід "Балканський потік" через Болгарію стане основним маршрутом постачання для ЄС.

В перспективі Болгарія стане важливою транзитною країною для забезпечення поставок до Румунії, Молдови та країн Південно-Східної Європи.

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"Після ймовірного припинення з початку 2025 року транспортування природного газу з Росії через Україну, вертикальний газовий коридор через Болгарію буде єдиним проектом, який зможе забезпечити як необхідне транспортування скрапленого газу, так і продовження роботи газотранспортної системи мережевих і підземних сховищ газу в Україні", – зазначив голова "Болгартрансгазу" Володимир Малинов.

Згідно даних комісії ЄС, з початку вторгнення Росії в Україну Євросоюз різко скоротив імпорт російського газу з понад 50% до 15% минулого року. Загалом 9% російського газу в ЄС постачається по трубопроводах, решта – це скраплений газ. Після призупинення українського газового коридору поставки в ЄС і Україну будуть проходити переважно через Болгарію.

Балканська країна експлуатує газопровід "Балканський потік", що є продовженням газопроводу "Турецького потоку", який був відкритий рівно за рік до російського вторгнення в Україну. Проект президента Росії Володимира Путіна в обхід України підтримали тодішній лідер Болгарії Бойко Борисов, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент Сербії Александар Вучич.

Новий газопровід з Болгарії до Сербії

У грудні 2023 року стало відомо, що Сербія і Болгарія завершили спільний проект трубопроводу, метою якого було зниження залежності від російського газу. Трубопровід протяжністю 170 кілометрів становить річну потужність в 1,8 мільярда кубічних метрів, що достатньо для покриття до 60% споживання Сербії.

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