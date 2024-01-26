В ЄС зазначають, що навіть країни, які найбільше залежать від російських поставок, зможуть знайти альтернативні постачання.

Європейський Союз готується відмовитися від продовження ключової угоди з Росією щодо використання українського транзитного газопроводу, коли вона закінчиться наприкінці року.

Як пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела, обґрунтування виконавчої влади ЄС полягає в тому, що навіть країни, які найбільше залежать від російських поставок — включаючи Австрію та Словаччину — зможуть знайти альтернативні постачання у разі припинення дії угоди.

"Європейська комісія провела попередній аналіз потенційних сценаріїв у результаті припинення транзитної угоди, включаючи моделювання пропускної здатності інших з’єднань, таких як "Турецький потік", щоб допомогти компенсувати будь-який дефіцит", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

За словами джерел, виконавча влада блоку обговорить це питання з державами-членами в лютому, перш ніж офіційно представити план міністрам енергетики на зустрічі в Брюсселі 4 березня.

Одне з джерел зазначає, що все ще можуть бути способи для країн і компаній з контрактами після 2024 року забезпечити постачання газу через Україну. Одним із методів було б, щоб Росія постачала газ до українського кордону, а потім суб’єкт ЄС укладав угоду з оператором газотранспортної системи Києва про транспортування газу до Австрії, Словаччини чи Чехії — трьох країн, які найбільше залежать від поставок з Москви.

Транзит російського газу в Європу

У 2023 році російський енергетичний гігант "Газпром" відправив в Європу 28,3 мільярда кубометрів газу. Показник знизився на 55,6% порівняно з 2022 роком, коли Росія поставила до Європи різними маршрутами близько 63,8 млрд куб. м газу.

У середу, 24 січня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що поставки газу через Україну можуть бути збережені.

Втім, Україна заперечила, що готова переглянути ключову угоду з Росією про транзит газу, після того, як прем'єр-міністр Словаччини заявив про таку можливість. Термін дії угоди спливає наприкінці цього року.

Вас також можуть зацікавити новини: