Робота над проектом почалася в лютому цього року.

Сербія і Болгарія завершили проект трубопроводу, метою якого є зниження залежності від російського газу шляхом диверсифікації поставок, пише Bloomberg.

Трубопровід протяжністю 170 кілометрів прокладений від сербського міста Ніш до околиць Софії, столиці Болгарії. Його річна потужність становить 1,8 мільярда кубічних метрів, що достатньо для покриття до 60% споживання Сербії.

Нова лінія дозволить Сербії отримати доступ до альтернативних поставок газу з Греції або Азербайджану, а також надасть Болгарії доступ до газу із Західної Європи або Адріатичного моря.

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Президент Сербії Олександр Вучич, президент Болгарії Румен Радев і президент Азербайджану Ільхам Алієв взяли участь у церемонії відкриття в Ніші в неділю.

Новий газопровід з Болгарії до Сербії - що відомо

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Болгарія на початку лютого 2023 року заявила про початок будівництва газопроводу до Сербії для зменшення залежності від газу агресора.

Новий трубопровід, частково фінансований за рахунок допомоги Європейського Союзу, дасть Сербії доступ до неросійських поставок з Південного газового коридору і терміналів СПГ в Греції і Туреччині. Трубопровід, який дозволить газу надходити по обох напрямках, диверсифікує маршрути, що з'єднують Болгарію з європейською газовою мережею.

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