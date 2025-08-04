У "Газпрому" залишилося 60 мільярдів кубометрів газу, який виявився нікому не потрібним.

У січні-липні 2025 року "Газпром" поставив до ЄС 9,93 млрд кубометрів газу, що є найменшим рівнем за останні 50 років.

Про це повідомляє Moscow Times. Зазначається, що у порівнянні з січнем-липнем попереднього року російський монополіст скоротив експорт "блакитного палива" до ЄС майже вдвічі.

"У середньому щомісяця на європейський ринок йшло 1,4 млрд кубів газу, і якщо темп збережеться, то за підсумками року "Газпром" експортує до країн Європи лише близько 17 млрд кубометрів, що стане новим антирекордом із початку 1970-х", – констатують журналісти.

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Видання порівнює нинішній експорт газу РФ на європейський ринок і радянські часи та зазначає, що 1975 року СРСР експортував до Європи 19,3 млрд кубометрів на рік, а 1980-го, після укладення великого контракту з Німеччиною, – уже 54,8 млрд.

Пік постачань "Газпрому" до ЄС припав на 2018-2019 роки, коли обсяги постачань сягали 180 мільярдів кубів. Після вторгнення в Україну експорт російського газу до ЄС обвалився до 28 млрд кубометрів 2023 року і 32 млрд – 2024-го.

Через обвал експорту "Газпром" змушений скорочувати і видобуток газу. За даними Росстату, виробництво газу в Росії в першому півріччі 2025 року впало на 3,2% рік у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а СПГ – на 5,2%.

Видання додає, що у "Газпрому" залишилося 60 мільярдів кубометрів газу, який виявився нікому не потрібним.

Відмова ЄС від російського газу

З початку повномасштабного вторгнення РФ ЄС скорочує імпорт російського газу. 18 червня 2026 року, Єврокомісія запропонувала країнам-членам блоку до кінця 2027 року попрощатися з російським газом.

Деякі євродепутати закликають країни-члени не чекати 2027 року, а сказати остаточне "прощавай" російському газу у 2026 році.

Більше того, в ЄС вже знають, як подолати потенційне вето на можливий бан для російського газу.

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