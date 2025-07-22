Судді вирішили, що не можуть судити дії іншої держави чи державної організації.

Суд у Гаазі зняв арешт з активів російського енергетичного гіганта "Газпром", повідомляє Reuters.

Як зазначається у рішенні суду, арешт було знято з часток "Газпрому" в газовидобувних компаніях Wintershall Noordzee та Gazprom International Projects B.V.

Видання зазначає, що арешт було накладено за двома окремими позовами українських компаній "Славутич-Інвест" і "Жнива" про відшкодування збитків, пов'язаних з діями Росії в Україні.

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Однак нідерландський суд постановив, що арешт активів "Газпрому" може порушити принцип державного імунітету, що означає, що ці суди не можуть судити дії іншої держави або державної організації.

У березні 2024 року "Газпром" вже намагався продати ці активи через аукціон. Компанія планувала продати 50%-ву частку у спільному підприємстві із європейською Wintershall Dea Nederland Asset Holding B.V. у компанії Wintershall Noordzee B.V. та 100%-ву частку в дочірньому підприємстві Gazprom International UK Limited, що володіє часткою у консорціумі з розробки родовища Сілліманіт.

Початкову вартість угоди було визначено у 344 млн євро. Угода також включила продаж 100% акцій компанії Gazprom UK Limited, що володіє Gazprom UK Resources S.A. Однак планам завадив арешт. Після зняття арешту російська монополія може знову спробувати продати активи.

"Газпром" у судах

Російському газовому монополісту далеко не завжди щастить у судах. Зокрема, стало відомо, що 23 червня 2025 року НАК "Нафтогаз України" виграла арбітраж проти російського "Газпрому". Міжнародний арбітражний трибунал зобов’язав російську енергетичну компанію виплатити "Нафтогазу" 1,37 млрд доларів.

У червні 2024 року німецька компанія Uniper виграла арбітражну суперечку у кілька мільярдів доларів.

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