Зниження регульованої вартості російського "чорного золота" може увійти до 18-го пакета санкцій проти РФ.

Цього тижня ЄС запропонує міністрам фінансів G7 знизити нинішню регульовану ціну на російську нафту, що постачається морем, з 60 до 50 доларів за барель в рамках нового пакету санкцій проти Москви.

Як повідомляє Reuters, Євросоюз планує внести відповідну пропозицію на зустрічі міністрів фінансів G7 в Канаді. Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс підтвердив, що на зустрічі "Великої сімки" буде розглядатися зниження регульованої вартості російської нафти.

"Це те, що ми відзначили з боку Комісії в контексті 18-го пакету санкцій. Я б очікував певного інтересу з боку інших партнерів по G7 в цьому відношенні і певної дискусії", – сказав він.

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До "Великої сімки" входять США, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія та Японія. У зустрічах міністрів фінансів G7 також беруть участь Європейська комісія та голова міністрів фінансів єврозони.

Верхня межа цін G7 була узгоджена в грудні 2022 року. Було встановлено заборону на торгівлю російською нафтою, яка постачається танкерами, за умови, якщо її вартість перевищує 60 доларів за баррель.

Санкції ЄС проти РФ

Як відомо, ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ, який може передбачати розширення переліку санкційних кораблів її "тіньового флоту". До нового пакета обмежень також можуть включити банки третіх країн, які підтримують військові зусилля Москви.

За останні роки Росія частково адаптувалася до санкційного тиску, під яким опинилася за час повномасштабного вторгнення. Тому партнери та союзники України шукають шляхи для закриття "дірок" в обмеженнях.

На початку травня міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен запропонувала запровадити мита на весь імпорт з Російської Федерації до Євросоюзу. Пропозиція не вимагає одностайної підтримки країн-членів блоку та пролунала на тлі можливого угорського вето на продовження антиросійських санкцій.

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