Блок готовий тиснути на Путіна, поки він не захоче миру

ЄС готує 18-й пакет санкцій проти РФ, який може передбачати зниження граничної ціни на російську нафту та розширення переліку санкційних кораблів її "тіньового флоту".

За даними джерела Bloomberg, обмеження також можуть стосуватися банків третіх країн, які підтримують військові зусилля Москви. Новий пакет обмежень, запропонований президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, також передбачає санкції проти газопроводів "Північний потік".

"Ми хочемо миру, і ми повинні посилити тиск на президента Путіна, поки він не буде готовий до миру. І саме тому ми працюємо над новим пакетом санкцій", - заявила вона журналістам в Тирані.

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Видання нагадує, що нещодавно країни-члени ЄС підтримали 17-й пакет санкцій проти Росії, які переважно спрямовані на "тіньовий флот" російських нафтових танкерів, а також на фізичних та юридичних осіб, які допомагають Москві обходити енергетичні обмеження.

Санкції ЄС проти РФ

Нагадаємо, у грудні 2022 року Європейський Союз, країни G7 та Австралія погодили запровадження граничної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Цей захід був спрямований на обмеження доходів Росії від експорту нафти, що використовуються для фінансування війни проти України, водночас забезпечуючи стабільність світових енергетичних ринків.

Росія частково адаптувалася до санкційного тиску, під яким опинилася за час повномасштабної війни, тому партнери та союзники України шукають нові шляхи покарання для неї.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен запропонувала запровадити мита на весь імпорт з Російської Федерації до Євросоюзу. Вона зазначила, що такий крок не буде вимагати одностайності всіх країн-членів.

А у Бельгії запропонували створити міжнародну коаліцію для утримання заморожених активів Росії. Новий міністр закордонних справ країни Максим Прево пояснив, що поки не зрозуміло, чи будуть продовжені санкції ЄС проти РФ влітку.

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