Невизначений результат американсько-іранських перемовин стримуватиме здешевлення "чорного золота".

Нафта дешевшає в понеділок, 19 травня, через зниження кредитного рейтингу США агентством Moody's та уповільнення промислового виробництва і роздрібних продажів у Китаї.

Як повідомляє Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 51 цент до 64,90 долара за барель, водночас американська нафта марки West Texas Intermediate впала на 48 центрів до 62,04 долара за барель.

"Чорне золото" минулого тижня дорожчало після того як США і Китай погодилися на 90-денну паузу в торговельній війні з різким зниженням імпортних тарифів.

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Водночас, старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева зазначає, що зниження кредитного рейтингу США ставить під сумнів перспективи американської економіки. Вона уточнила, що зниження рейтингу Moody's може не вплинути безпосередньо на попит на нафту, але створює більш тверезі ринкові настрої.

16 травня Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг США через зростання боргу країни до 36 трильйонів доларів, що може ускладнити реалізацію політики президента Дональда Трампа зі скорочення податків.

Тим часом в Китаї, за офіційними даними, промислове виробництво сповільнилося в квітні, хоча показники були кращими, ніж очікували економісти.

Хоча минулого тижня Пекін і Вашингтон досягли угоди про скасування більшості мит на товари, короткострокове перемир'я і непередбачуваний підхід Трампа "продовжують кидати тінь на експортно-орієнтовану економіку Китаю". Разом з тим, результат ядерних переговорів між Іраном та США залишається невизначеним, що обмежує падіння цін на нафту.

Ціни на нафту - головні новини

Ціни на нафту останні два тижні переважно зростали через тимчасове перемир’я у торгівельній війні між США та Китаєм. Водночас, зростання вартості "чорного золота" дещо стримується через можливі додаткові поставки нафти на ринок з боку Ірану та країн ОПЕК+.

Водночас, 15 травня "чорне золото" подешевшало на 2 долари через потенційну угоду між США та Іраном, що може призвести до збільшення постачання нафти на ринок.

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