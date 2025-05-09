За словами глави МЗС Фінляндії, такі мита діятимуть й на випадок того, якщо санкції не будуть працювати.

Фінляндія запропонувала ввести мита на весь імпорт з РФ до Європейського Союзу, які будуть діяти разом з існуючими санкціями. Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, передає Bloomberg.

За її словами, виконавчий орган ЄС Європейська комісія "має повний мандат для цього". Вона підкреслила, що такий крок не буде вимагати одностайності всіх країн-членів.

"Якщо в майбутньому деякі з санкцій втратять свою ефективність, або що б не сталося, ми все одно будемо мати це мито", - зауважила Валтонен.

Відео дня

У Bloomberg нагадали, що така пропозиція з'явилася тоді, коли ЄС зіткнувся з черговим протистоянням з Угорщиною щодо поновлення мит, які були введені після вторгнення Росії в Україну понад три роки тому.

"Серед заходів - заморожування майже 200 мільярдів євро (227 мільярдів доларів) активів російського центрального банку та внесення до списків сотень фізичних, юридичних та фізичних осіб, які допомагали Москві у війні", - додали у матеріалі.

Також у виданні підкреслили, що санкції ЄС повинні бути затверджені кожні шість місяців за підтримки всіх 27 країн-членів.

"Угорщина неодноразово погрожувала накласти вето на ці заходи - як вона це робила в минулому, але потім відступала після того, як отримувала певні поступки з часто не пов'язаних між собою питань. Торговельні заходи, такі як мита, пропонують обхідний шлях, оскільки для їхнього затвердження потрібна лише кваліфікована більшість", - пояснили у матеріалі.

Санкції проти РФ - останні новини

Як писав УНІАН, раніше міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево запропонував створити міжнародну коаліцію для утримання заморожених активів РФ. За його словами, це потрібно зробити, адже невідомо, чи будуть продовжені санкції ЄС цього літа.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо пояснив, чому США не запровадили нові санкції проти Росії. Він вважає, що таке рішення могло б продовжити війну в Україні ще на два роки.

Вас також можуть зацікавити новини: