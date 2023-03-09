До МАГАТЕ звернулися 49 держав та Євроатом із проханням сприяти виведенню окупантів із ЗАЕС.

Ризики на захопленій ворогом Запорізькій атомній електростанції залишатимуться високими, поки на станції перебуватимуть російські військові та персонал "Росатому".

Про це заявив прем'єр-міністру України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі. "Ризики на Запорізькій АЕС залишатимуться високими, поки на станції перебуватимуть російські військові та персонал "Росатому". Росія повинна залишити ЗАЕС. Із такою заявою до Ради керівників МАГАТЕ сьогодні вийшли 49 держав та Євроатом. Нічні обстріли Росією енергетичної інфраструктури України, внаслідок чого вже вшосте за час повномасштабної війни була знеструмлена ЗАЕС, є черговим цьому підтвердженням", - написав він.

У своїй заяві до Ради керівників МАГАТЕ країни також закликають припинити обстріл українських енергетичних об’єктів та відзначають важливість відновлення контролю України над усіма ядерними об’єктами в межах її міжнародно визнаних кордонів. Адже лише це забезпечить їхню безпеку та захищену роботу, йдеться у заяві.

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Крім того, міжнародні делегації наполягають на притягненні Росії до відповідальності за неодноразове нехтування принципами ядерної безпеки.

Ракетний удар по Україні 9 березня

В ніч на 9 березня російські окупанти здійснили черговий масований удар по Україні. Атака тривала близько 6 годин, за цей час ворог здійснив 81 пуск ракет різного базування, серед них – 6 крилатих ракет Х-47 "Кинджал".

Крім того, здійснено 8 пусків ударних БПЛА "Shahed-136/131".

За інформацією головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного, із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" ППО знищила 34 крилаті ракети, а також 4 БПЛА "Shahed-136/131". Також 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

Після нічної масованої атаки ворога були застосовані обмеження постачання електроенергії у Житомирській, Харківській та Одеській областях.

Також російські ракетні удари призвели до повного знеструмлення Запорізької атомної електростанції.

Як повідомили в НАЕК "Енергоатом", у разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом 10 діб може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.

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