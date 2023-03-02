Раніше РФ блокувала ротацію експертів МАГАТЕ.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив про ротацію експертів організації на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Про це він написав у Twitter. "Радий повідомити про успішне завершення довгоочікуваної ротації місії сприяння та підтримки на ЗАЕС – уже шостої за рахунком. Я дякую нашим співробітникам за їхній професіоналізм, мужність та відданість справі, а також зусилля всіх учасників. Місія незамінна для зменшення ризику ядерної аварії", – написав Гроссі.

Він додав, що нова група ядерних експертів уже приступила до роботи на станції, а троє експертів, які працювали там з початку січня, вже виїхали з ЗАЕС.

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Ситуація на Запорізькій АЕС

У березні 2022 року російські окупаційні угруповання захопили Запорізьку АЕС. Промисловий майданчик станції зазнає періодичних обстрілів.

У лютому 2023 року Рада нацбезпеки і оборони запровадила санкції проти 200 російських компаній, які намагаються експлуатувати Запорізьку АЕС. У Служби безпеки України є докази, які свідчать, що співробітники "Росатома" та супутніх компаній корпорації взяли на себе контроль над технологічними та управлінськими процесами на ЗАЕС; сприяють підключенню електростанції до російської енергетичної системи.

Крім того, 10 лютого Державна інспекція ядерного регулювання України заборонила експлуатацію чотирьох з шести енергоблоків ЗАЕС.

Раніше РФ блокувала ротацію експертів МАГАТЕ.

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