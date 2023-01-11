Глава Міненерго зазначив, що дії росіян на окупованій Запорізькій АЕС повинні отримати рішучу відповідь - введення санкцій в ядерній галузі.

Фінляндія - єдина країна Європейського Союзу, яка відмовилася від співпраці з корпорацією "Росатом", яка допомагає в окупації Запорізької АЕС.

Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики за підсумками зустрічі глави відомства Германа Галущенка з міністром розвитку і зовнішньої торгівлі Фінляндії Вілле Скіннарі, жоден проект закордонного будівництва "Росатому" не був зупинений, крім проекту у Фінляндії (будівництво АЕС "Ханхіківі-1").

"Я дуже ціную ваше рішення щодо припинення співпраці з "Росатомом". Ви були першими, але, впевнений, не останні! Це рішення має стати прикладом для наслідування для інших європейських держав. Ми розуміємо, що для багатьох країн відмова від такої кооперації буде викликом. Але після того, як Росія знищила всі основи ядерної безпеки, вона більше не може бути гравцем на відповідному ринку", - повідомив Галущенко.

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Глава Міненерго зазначив, що дії росіян на окупованій Запорізькій АЕС повинні отримати від цивілізованих країн рішучу відповідь. Зараз такою відповіддю має стати впровадження санкцій проти Росії в ядерній галузі. Адже РФ досі відіграє значну роль на міжнародному ринку як постачальник технологій для будівництва АЕС. Крім того, РФ будує ядерні реактори в різних країнах світу.

Також сторони обговорили перспективи майбутньої співпраці, зокрема, щодо будівництва малих модульних ядерних реакторів, розвитку відновлюваної та біоенергетики, а також прискорення "зеленого" переходу.

Війна в Україні та "Росатом":

4 березня 2022 року російські окупанти захопили ЗАЕС та місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону навколо ЗАЕС. Представники корпорації "Росатом" присутні на станції і допомагають російським військовим.

У той час, коли Росія продовжує шантажувати світ ядерною зброєю, "Росатом" сподівається нарощувати експортну виручку. Закордонні замовлення "Росатому" становлять 200 млрд доларів.

Україна закликала Євросоюз позбавити Росію привілеїв і прав у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) і закрити проекти, які веде "Росатом" по всьому світу.

26 грудня 2022 року керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив про те, що Україна домагатиметься введення санкцій проти "Росатому".

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