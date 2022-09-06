МАГАТЕ готове розпочати негайно консультації, які вестимуть до створення зони ядерної безпеки і захисту на АЕС.

Генеральний директор Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі пропонує Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй створити зону ядерної безпеки і захисту на Запорізькій атомній електростанції, окупованій російськими військовими.

Про це Гроссі повідомив у мікроблозі Twitter.

"Я щойно звернувся до Ради безпеки ООН і ініціював пропозицію створити зону ядерної безпеки і захисту у Запоріжжі. Це ґрунтується на висновках нашої місії на атомній станції, про що йдеться у нашому новому звіті", - наголосив Гроссі. Відео дня

"Поточна ситуація є неприпустимою, і найкращим заходом для створення безпеки і захисту атомних об'єктів України і її народу було б негайне припинення цього збройного конфлікту", - заявив генеральний директор МАГАТЕ.

"Поки це станеться, потрібні термінові тимчасові заходи для унеможливлення ядерної аварії, спровокованої воєнними засобами. Цього можна досягнути шляхом негайного започаткування зони безпеки. Ми готові розпочати негайно консультації, які вестимуть до створення зони ядерної безпеки і захисту", - відзначив Гроссі.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. У серпні окупанти періодично обстрілювали атомну станцію та територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів. Місію очолив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

1 вересня делегація МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. Завдання місії: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

2 вересня Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі.

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