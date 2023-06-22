Зазначається, що МАГАТЕ відомо про "попереднє розміщення мін" по периметру станції і всередині неї.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, який днями приїхав на окуповану Запорізьку АЕС, заявив що ситуація на станції "вкрай нестабільна".

"Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції є вкрай нестабільною. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону, а також додала серйозних труднощів для цієї великої атомної електростанції. Зараз, як ніколи, всі сторони повинні цілком дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії. Ми активізуємо наші зусилля, щоб допомогти забезпечити ядерну та фізичну безпеку, а також надаємо допомогу постраждалому регіону в інші способи", – йдеться у заяві Гроссі, опублікованій на сайті МАГАТЕ.

Зазначається, що в організації знають про інформацію щодо замінування в районі водойми-охолоджувача АЕС. Під час візиту Гроссі мін виявлено не було, проте агентству відомо про попереднє розміщення мін всередині станції та по її периметру.

Відео дня

"Наша оцінка цих конкретних місць розміщення полягає в тому, що, хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об'єкта не будуть суттєво порушені. Ми стежимо за цим питанням з великою увагою", – заявив Гроссі.

Наголошується, що протягом останніх двох тижнів ЗАЕС отримувала необхідну їй охолоджуючу воду із запасів у скидному каналі Запорізької теплоелектростанції. Також ЗАЕС планує відновити перекачування води, яка все ще доступна, попри підрив росіянами греблі Каховської ГЕС.

За інформацією МАГАТЕ, зараз до потенційних небезпек, з якими стикається станція, належить те, що Запорізька АЕС залежить від єдиної на цю мить діючої лінії електропередач на 750 кВ, яка постачає зовнішню електроенергію, необхідну для охолодження реактора та інших функцій ядерної безпеки.

Ситуація на ЗАЕС

Після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС виникла серйозна загроза безпечному функціонуванню тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Кандидатка хімічних наук, незалежна експертка з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна заявила, що через брак води станція ще довго не вироблятиме електроенергію.

20 червня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. За його словами, найстрашніше, що був замінований охолоджувач. Якщо його виведуть з ладу, будуть серйозні проблеми.

Вас також можуть зацікавити новини: