Гроссі має оцінити наслідки для ЗАЕС після підриву росіянами Каховської дамби.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі приїхав із візитом на Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" в Телеграм-каналі.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС", - йдеться в повідомленні.

Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Раніше ЗМІ повідомляли, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі мав відвідати Запорізьку АЕС 14 червня - але не зробив цього з міркувань безпеки. Гроссі планує особисто оцінити наслідки підриву російськими військами Каховської ГЕС та вплив його на стан ЗАЕС.

Через підрив Каховської ГЕС ситуація на ЗАЕС стала ще напруженвшою, оскільки ставок охолодження станції тепер не має штатного підживлення водою. Проте останніми днями рівень води в ньому стабільний.

За даними в.о. голови Держатомрегулювання Олега Корікова, на Запорізькій АЕС росіяни знищили можливість реагування на аварії, не має обладнання та пожежної частини на випадок можливої аварії.

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