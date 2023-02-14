Ситуація в енергосистемі покращується: коли ліміти споживання залишаться у минулому

Росія цілеспрямовано тероризує нашу енергосистему майже 5 місяців, але тенденція останніх днів показує, що виходить в неї це все менш і менш ефективно. Наближається весна, потужностей для генерації стане більше, споживання скоротиться. Чи стануть для нас за таких умов відключення світла лише неприємним спогадом?

Вже кілька днів майже уся країна, окрім Одещини, живе без застосування лімітів споживання. І це відбувається після спроби чергового, потужного ракетного удару російських терористів по вітчизняній енергосистемі. Своєю чергою зима сходить нанівець, за два тижні почнеться весняна пора року і багато чого в нашому житті може змінитись.

Але вже зараз наявної потужності вітчизняної генерації достатньо для покриття потреб українців, що стало можливим завдяки поверненню у роботу декількох енергоблоків електростанцій – як атомних, так і теплових, збільшенню світового дня та більш частому залученню до генерації сонячних батарей.

"В останні тижні ми в енергосекторі попрацювали, щоб відновити роботу багатьох енергоблоків на електростанціях. Це стосується теплових і атомних електростанцій, а також відновили мережі, щоб енергія могла бути доставлена споживачам", - розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Проте ще в грудні було складно собі уявити ситуацію, коли у будній день не просто окремий регіон чи місто, а майже уся країна зможе жити із стабільним доступом до електроенергії. Тим більше, ще перед зимою багато хто боявся "неминучого" тотального блек-ауту, до якого так старанно намагався наблизити нас ворог.

Зараз можна стверджувати: усі ці страшні прогнози не відбулися. До кінця зими залишається майже нічого, погода теплішає, а морок відступає.

Тенденція останніх днів показує, що повільно, але впевнено ми йдемо у напрямку стабілізації енергосистеми: українські протиповітряні сили навчилися більш ефективно захищати нас від ворожих російських ракет, а наші мужні енергетики - оперативніше лагодити наявні пошкодження. Тому цікаво розібратися з тим, що буде робитись надалі задля подальшого поліпшення ситуації та коли графіки відключень зникнуть з нашого життя назавжди.

Міцність енергетичної системи

Через війну кривавої Росії проти нашої країни та постійні ракетні обстріли зазнали пошкоджень майже усі вітчизняні об’єкти енергетичної інфраструктури. Частина енергосистеми була захоплена окупантами і зараз перебуває під їх контролем, або повністю зруйнована.

"Україна тимчасово втратила 44 відсотки атомної генерації, 75 відсотків потужності ТЕС та 33 відсотки блокових ТЕЦ. Кожна друга підстанція "Укренерго" була атакована за останні чотири місяці", - повідомив на засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Більш як 10 гігаватів встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька атомна електростанція, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Для порівняння, уся встановлена електрична потужність України до війни складала приблизно 56 гігаватів.

Крім атомних станцій, постраждали або недоступні й інші електростанції - ключові регулювальні потужності. Саме вони забезпечували покриття споживання в пікові ранкові та вечірні години, коли зазвичай спостерігається найбільше споживання електроенергії.

Однак, наразі генерація покриває потреби споживачів, навіть не дивлячись на таку значну завдану російськими окупантами шкоду. Це зв’язано з тим, що, на жаль, українська економіка, а відтак споживання, впали сильніше, ніж ми втратили об’єктів енергетики.

"На жаль, економіка впала набагато більше, ніж планувалося. Енергетики навчилися лагодити й ремонтувати пошкодження набагато швидше. Є проблема з генерацією. Але вона вже стабілізувалася і покриває потреби споживання", - розповів у коментарі агенції УНІАН голова правління асоціації "Нафта і газ України" Андрій Закревський.

За словами очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького зараз енергосистема України знаходиться у кращому стані, ніж була, а темпи відновлення є швидшими, ніж темпи руйнування російськими крилатими ракетами та дронами.

Основний фокус відновлення

Хоча країні і вдалося вийти на більш-менш стабільний рівень роботи енергосистеми з встановленням паритету між генерацією та споживанням, дуже важливо намагатися й надалі покращувати ситуацію в енергетиці, підвищувати її пружність.

На думку експертів, основний фокус відновлювальних робіт зараз потрібно спрямувати на два напрямки: збільшення пропускних можливостей національної енергомережі та швидкий ремонт пошкоджених об’єктів генерації.

"Перш за все треба відновити високовольтні мережі. Це означає, що потрібно завезти доволі велику кількість трансформаторів і встановити їх. Цей процес точно займе не менше 9-10 місяців", - розповів у коментарі агентству УНІАН директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

За його словами, те, що вже кілька днів нам вистачає потужностей для покриття потреб і немає великого дефіциту, не означає, що такий стан збережеться і надалі. Так чи інакше обладнання об’єктів генерації та розподільчих мереж знаходиться в дуже в пошкодженому стані. А їх відновлення потребує мільярди доларів і займатиме доволі довгий час.

Якщо ж говорити про деокупацію захоплених територій, то їх звільнення не означатиме моментального повернення у роботу втрачених електростанцій. Тактика окупантів на звільнених частинах Херсонщині та Харківщині показує, що при відступі загарбники роблять усе можливе, щоб вивести з ладу ті об'єкти критичної інфраструктури, які вони з ганьбою покидають.

Тому для організації належної роботи усіх потужностей нашим енергетикам доведеться докласти багато зусиль: потрібно буде не лише в такому ж темпі лагодити станції та мережі, а й згодом зайнятися відновленням пошкодженого обладнання як генерації, так і мереж на деокупованих територіях. Проте, є ще один нюанс, з яким потрібно буде попрацювати, і він більш економічний.

Зміна тарифних планів

Окрім фізичного відновлення пошкоджених об’єктів енергосистеми в Україні потрібно створити й належні економічні умови для їхнього нормального функціонування. Потрібно передивитися тарифні плани постачання і споживання електроенергії, зактуалізувати їх до наявних ринкових цін, бо вітчизняні енергокомпанії мають знайти кошти для того, щоб оперативно відновити усе те, що зруйнувала держава терорист Росія.

"Ситуація покращиться тоді, коли ми побачимо офіційні заяви про реструктуризацію боргів енергокомпаній та зміну тарифних планів. Треба вводити знову абонплату за обслуговування й окремо - за споживання", - зазначає експерт Андрій Закревський.

Експерти пояснюють, що від ринкових цін на електроенергію українська промисловість і бізнес навряд чи постраждають, бо вже зараз приватні підприємці імпортують електроенергію з-за кордону за набагато більшою ціною (15 грн за кіловат), ніж встановлені регулятором ціни на українському ринку (не більше 4 грн за кіловат). А ті, хто користуються генераторами, витрачають до 40 гривень за кіловат.

За словами директора Центру дослідження енергетики Харченко, для належного фінансування відновлення вітчизняної енергетики потрібно буде провести реформу ринку і переглянути підходи до формування тарифів. Для побутових споживачів потрібно ввести адресні субсидії, коли держава буде автоматично покривати людям перевищення витрат на комунальні послуги, якщо останні витрачатимуть на неї понад 10 відсотків власних доходів.

"Розрахунки показують, що такий підхід з точки зору бюджету, з точки зору держави й зменшення корупції приносить кратно кращі результати, ніж низькі тарифи", - вважає енергетичний експерт Олександр Харченко.

Терміни стабілізації енергосистеми

Якщо говорити про терміни відновлення, то тут існує певна градація. Раніше озвучені "дев’ять місяців" - це приблизний термін, за який можна привезти необхідне обладнання з-за кордону і встановити його. Але існує багато інших обставин, які можуть збільшити час виконання робіт: нам потрібні надійні сховища для збереження ще невстановлених трансформаторів, а потім необхідно перебудовувати підстанції, щоб вони були максимально захищені від ракетних атак ворога.

Для більшої надійності енергетикам потрібно буде добудовувати маневрову генерацію й розташувати у багатьох містах резервні потужності на випадок, якщо нові атаки зможуть знову пошкодити ключові високовольтні трансформатори. Для реального, надійного і повного відновлення національної енергосистеми, як вважають експерти, знадобляться роки.

"Якщо не буде атак, якщо ми продовжимо імпорт електроенергії й будемо сплачувати відповідну ціну за неї. Якщо не зросте споживання високими темпами. А ми розриваємося між бажанням, щоб воно зросло, бо це означатиме зростання економіки, і нестачею генерації. То, в принципі, у квітні ми будемо жити в режимі, коли графіків буде небагато або їх майже не буде", - додав директор Центру дослідження енергетики Харченко.

Проте, якщо десь у квітні-травні й справді відключення нас майже не будуть турбувати, це не означатиме, що енергосистема країни повністю відновлена і працює так, як має працювати. Якщо ситуація буде й надалі покращуватися, урядовцям і енергетикам потрібно буде звернути особливу увагу на безпекові питання. Не забуваймо, що триває війна. Зрозуміло, що якщо ворог побачить покращення ситуації з електропостачанням, то він може вдатися до нових масованих ракетних ударів по нашій енергетиці. Цьому треба завадити.

Підвищення рівня захисту об’єктів

У відновленні національної інфраструктури не останню роль грає допомога наших іноземних друзів та партнерів. Найголовніше з неї - засоби протиповітряної оборони, як от найефективніші у світі системи Patriot або NASAMS, які вже прямують до України. Завдяки посиленню оборони не лише міста й села зможуть спокійніше переживати ракетні атаки, а й вкрай важлива критична інфраструктура буде захищена, а відтак - світла у наших оселях стане більше.

"Попри цей терор, абсолютна більшість українців залишаються з теплом, водою та світлом. Ремонти йдуть, ресурсів для завершення зими достатньо, генератори - надходять, енергетичне обладнання від партнерів - їде. Десятки атак ракетами та дронами-шахедами, більше 123 днів енергетичного тероризму. Ми вистояли й успішно завершимо цей опалювальний сезон", - зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами на цей рік уряд планує здійснити програму відновлення енергетичних об’єктів, їх захисту, а також провести децентралізацію енергосистеми. Це важливо, бо треба пам'ятати, що багато ремонтів в енергомережі за останні місяці були аварійними й відтак існує підвищений ризик аварій, непов’язаних з обстрілами.

Зрозуміло, що з часом національна економіка буде знову зростати, а українці, які були вимішені виїхати до інших частин країни чи закордон, - повертатимуться до своїх домівок, тому ремонт пошкоджень у нашій енергомережі й збільшення обсягів генерації електроенергії – стануть важливими етапами у відновленні нашої України.

Стабільна робота вітчизняної енергосистеми залежить від багатьох факторів: наявності ракет в окупантів, спроможності сил ППО ефективно захищати повітряний простір, швидкості виробництва та доставлення необхідного обладнання та його монтажу, наявності грошей та найголовніше – від мужності та професіоналізму енергетиків у боротьбі проти російського енергетичного терору.

Перспективи повернення стабільного електропостачання у наші домівки зростають кожного дня. Нам, українцям, залишається лише і надалі триматися і робити свій внесок у перемогу: енергетикам – швидко та якісно ремонтувати наслідки терористичних обстрілів, військовим - захищати країну від російської навали, урядовцям – приймати правильні управлінські рішення та приносити перемоги на дипломатичному фронті, а звичайним українцям в тилу - підтримувати усіма силами наших героїчних захисників, робити свою справу і не забувати про необхідність ощадливого енергоспоживання. Перемога - справа спільна, і вона неодмінно настане.

Артур Крижний