Місцевий обленерго до кінця доби розподілить додаткову потужність між споживачами.

Енергетикам вдалося виділити додаткові обсяги електроенергії для Одещини, ситуація з електропостачанням покращується. Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго" у Telegram.

"Продовжуємо ліквідовувати наслідки масштабної аварії у високовольтній мережі на Одещині. Ситуація покращується. Ремонтним бригадам "Укренерго" вдалося подати додатковий обсяг електроенергії в регіон. Це покращить енергоживлення міста Одеси та Одеського району", - йдеться у повідомленні.

В компанії зазначають, що місцевий обленерго до кінця доби розподілить додаткову потужність між споживачами, відповідно, це дасть можливість скоротити тривалість обмежень.

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Графіки обмежень зберігатимуться і будуть діяти відповідно до розрахованого ліміту споживання області.

Масштабна аварія на ключовій підстанції Одеси - що відомо

4 лютого на одному з ключових об'єктів енергетичної інфраструктури Одеського району сталася аварія. Внаслідок цього частина району та обласного центру залишились без електропостачання.

В "Укренерго" пояснили, що масштабна аварія на підстанції, яка заживлює Одесу, сталася через вихід з ладу обладнання, яке неодноразово відновлювали після ракетних атак окупантів.

7 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що пошкодження після аварії на підстанції дуже серйозні, але об’єкт цілодобово ремонтується.

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