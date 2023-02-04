Масштаб аварії доволі суттєвий, тож і обмеження енергоживлення будуть тривалішими.

Масштабна аварія на підстанції, яка заживлює Одесу, сталася через вихід з ладу обладнання, яке неодноразово відновлювали після ракетних атак росіян, повідомляє НЕК "Укренерго".

"В магістральній мережі на Одещині сталася масштабна аварія. Сьогодні вранці на одній з високовольтних підстанцій, через яку заживлюється м. Одеса, вийшов з ладу автотрансформатор, який був відновлений після пошкоджень під час російських атак", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через це в місті та декількох прилеглих до Одеси районах області діють мережеві обмеження, оскільки неможливо доставити споживачам електроенергію в повному обсязі. В Одесі – аварійні відключення. В більшості інших районів області не існує перешкод для доставки електроенергії споживачам.

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Причиною аварії в компанії пояснили тим, що під час декількох останніх ракетних атак ворог навмисно обирав ціллю високовольтну інфраструктуру Одещини, намагаючись знеструмити область. Всі високовольтні підстанції в регіоні зазнали значних уражень. Ремонтні бригади "Укренерго" відновлювали функціонал неодноразово пошкодженого обладнання, яке працювало за резервними схемами.

"Через це для міста і деяких районів Одеської області діяли мережеві обмеження. Такий режим роботи, на який енергетики змушені перейти через обстріли, призвів до відмови неодноразово пошкодженого обладнання", - повідомляє компанія.

Щодо строків відновлення електрооживлення в "Укренерго" зазначили, що масштаб аварії доволі суттєвий, тож і обмеження енергоживлення цього разу будуть більш тривалими.

"Наразі неможливо визначити конкретну годину, коли енергоживлення буде повністю відновлено. Разом з Одеською ОВА та обленерго фахівці "Укренерго" розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів. Ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго цілодобово працюють для усунення наслідків та відновлення енергоживлення", - підкреслила прес-служба.

Пожежа на енергооб'єкті під Одесою - що сталося

Як повідомляв УНІАН, вранці 4 лютого на одному з ключових об’єктів енергетичної інфраструктури Одеського району сталася аварія. Внаслідок чого частина району та обласного центру залишились без електропостачання.

Ситуація зі світлом в Україні - актуальне

Енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб’єктах.

Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також розміщена і більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, коли спостерігається найбільший дефіцит.

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